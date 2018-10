Es war ein magischer Moment im Stadion an der Alten Försterei. Am 7. Spieltag erzielte Sebastian Polter in der Nachspielzeit das 2:0 gegen Holstein Kiel. Zum einen war das Tor besonders schön: Der 27-Jähriger traf per Fallrückzieher. Doch es war die Geschichte Polters, die dem Treffer zusätzlich das gewisse Extra gab. Nun steht fest: Polters Fallrückzieher ist "Tor des Monats" September. Gewählt von den Zuschauern der Sportschau.