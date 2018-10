Testspiel am Freitag

Wie Hertha BSC konnte auch der 1. FC Union Berlin ein Testspiel gegen den Regionalligisten SV Babelsberg 03 gewinnen. Mit gleich 9:1 (5:0) fiel das Ergebnis am Freitag allerdings um deutlicher aus als der Hertha-Sieg am Vortag.



Sommer-Neuzugang Suleiman Abdullahi führte Union Berlin durch seinen Treffer in der sechsten Minute früh auf die Siegerstraße. Nach Abdullahi trafen Sebastian Polter (20.), Joshua Mees (36.), Felix Kroos (44.), Lennard Maloney (45.+1), Kenny Prince Redondo (61.), Berkan Taz (72.), Simon Hedlund (75.) und Robert Zulj (80.) für die "Eisernen" - am Ende also neun verschiedene Spieler. Im zweiten Testspiel innerhalb von 24 Stunden konnte Babelsberg durch Tom Nattermann (83.) nur noch den Ehrentreffer erzielen.