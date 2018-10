Der 56-Jährige hatte damals sogar eine eigene Treppenstufe auf der sandigen Stehplatztribüne mit der Aufschrift "Gossi". Heute kennzeichnet ein Sticker am Wellenbrecher seinen Platz auf der Gegengrade. "Die Erinnerung an damals ist eigentlich bei jedem Spiel wieder aktuell", erzählt Gossi, der eigentlich Andreas Goslinowski heißt. Wenn er lange vor dem Spiel mit seinen Kumpels im Stadion steht, werden die alten Geschichten noch oft ausgepackt: "Die Phase war einfach geil. Die war für uns alle so prägend und hat uns so stolz gemacht." Klar, Fans, die das Stadion bauen, das gibt es eben sonst nicht.

Wenn Union Berlin sein Stadion an der Alten Försterei umbaut, dann geht das nicht ohne die Fans. Als die Köpenicker das letzte Mal ausgebaut haben, vor zehn Jahren, machte der Verein, auch aus Geldnot, die Anhänger zu Bauarbeitern. Auch Gossi packte damals mit an, als Unions Heimspielstätte ihr jetziges Erscheinungsbild bekam.

Jetzt will Union wieder bauen - mit anpacken müssen die Fans dieses Mal aber nicht. Zumindest weniger mit ihren Händen als mit Köpfchen: Seit diesem Montag sind die Baupläne für den Ausbau des Stadions an der Alten Försterei und den Bau des neuen Clubhauses öffentlich einsehbar und Union will Meinungen hören. Stellungnahmen oder Anmerkungen könnten sogar noch in den Plan einfließen, heißt es.

Beschwerden wird es zumindest von Gossi nicht geben: "Ich war von Anfang an begeistert", sagt er. Am wichtigsten für ihn ist, dass der Name erhalten bleibt und es weiterhin vor allem Stehplätze an der Alten Försterei geben wird.