Bild: imago/DeFodi

Acht Spiele ohne Niederlage - Union Berlin feiert das Wir-Gefühl

05.10.18 | 18:54 Uhr

Alle schauen auf die Aufstiegsfavoriten Hamburg und Köln - dem 1. FC Union gefällt das. Die Eisernen fliegen medial noch unter dem Radar, obwohl sie das einzige ungeschlagene Team der Zweiten Liga sind. Coach Urs Fischer lobt die Solidarität. Von Stephanie Baczyk



Urs Fischer wirkt gelöst. Die Sonne scheint an diesem Freitagmittag, der Himmel über dem Stadion an der Alten Försterei ist blau. Herbst hin oder her. "Komm, es gibt noch viel zu tun", ruft der Schweizer einem Kollegen aus der Presseabteilung des 1. FC Union zu und lacht, bevor er im Kabinengang verschwindet. Arbeit gibt es als Fußballtrainer immer, aber sie fällt leichter, je weiter oben der eigene Klub in der Tabelle platziert ist. Und die Eisernen sind ziemlich weit oben. Acht Spiele, 16 Punkte - macht: Platz zwei vor diesem Spieltag. Für Fischer kein Grund abzudrehen. "Ich glaube, wenn man sich gerade das letzte Spiel anschaut gegen Ingolstadt, dass wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben", sagt er, immer darauf bedacht, den Ball flach zu halten. Was mögliche Aufstiegstheorien betrifft. "Da erwarte ich von der Mannschaft, dass sie auf diesem Weg bleibt." Solidarisch, wie Fischer betont.



In Berlin-Köpenick wächst etwas zusammen. Eine Mannschaft, die im Spiel nach vorne - zuletzt das große Manko - immer besser harmoniert. Zu beobachten jüngst beim 2:1-Erfolg in Ingolstadt.



"Der Trainer gibt jedem Spieler das Selbstvertrauen"

"Wir drehen jetzt nicht alle durch", sagt Akaki Gogia, lächelt und schiebt hinterher, "ich glaube, dass wir 'ne gute Truppe haben. Die Chemie passt." Die Profis haben Spaß, auch auf dem Platz. Das merkt man. Und Gogia? Der macht Spaß. Drei Tore in der Liga, dazu ein Assist. Dem 26-Jährigen gelingt gerade vieles. Er arbeitet nach hinten und kurbelt das Offensivspiel an. "Ich versuche die Aufgaben zu erfüllen, die mir der Trainer gibt", sagt Gogia und zuckt mit den Schultern. An erster Stelle stehe die Mannschaft. Auch so ein Erfolgsrezept. "Fußballer auf'm Platz, da will gefühlt jeder sein Ding machen. Instinktiv", sagt Gogia. "Deshalb ist es wichtig, dass der Trainer mit jedem Spieler darüber redet, was gut war und was nicht. Und das macht er sehr gut." Er, das ist Urs Fischer. Und der kommt bei den Profis gut an. Sebastian Andersson lobte den Schweizer schon zu Beginn der Saison für seine Art. Gogia legt jetzt nach. "Der Trainer gibt jedem Spieler das Selbstvertrauen. Sagt: Macht, tut, versucht es."



Warten auf einen Sieg gegen Heidenheim

Der 1. FC Union ist das einzige noch ungeschlagene Team in der Zweiten Liga. Und das soll so bleiben, auch wenn Urs Fischer vor dem nächsten Gegner, dem FC Heidenheim, warnt. "Das ist 'ne Mannschaft, die sehr gut organisiert ist", so der Coach. "Die offensiv verteidigt, durch Pressing versucht Balleroberungen zu provozieren. Und sie sind gefährlich im Umschaltspiel." Der letzte Sieg gegen Heidenheim gelang Union im April 2016, aus den letzten vier Duellen konnte man nur einen Punkt mitnehmen. Die beste Abwehr der Liga ist jedenfalls gewarnt. Robert Glatzel und Marc Schnatterer sind mit sechs und vier Treffern die besten Schützen bei den Baden-Württembergern. "Gefühlt spielt der Schnatterer schon seit 50 Jahren dort", sagt Gogia und muss lachen. "Auf den muss man gefühlt immer aufpassen." Beim 3:2-Erfolg über den VfL Bochum vergangene Woche war es - na klar - Schnatterer, der das Siegtor erzielte.

Zulj oder Kroos?

Unions Coach Urs Fischer lässt sich von solchen Statistiken nicht beeindrucken. Er überlegt, seine Startelf gegen Heidenheim zu verändern. Robert Zulj sei eine Option im zentralen Mittelfeld. "Im letzten Spiel hat Felix begonnen, seine Sache sehr gut gemacht. Für mich haben beide Spieler in etwa gleiche Qualitäten", so der Trainer. "Vielleicht Robert Zulj noch ein bisschen mehr, wenn es um Ballbesitz geht. Das Überraschende."



Fest steht: Sebastian Polter kommt, wenn, dann von der Bank. Über den Rest schweigt Fischer und lächelt. Und das fällt ihm leicht in der aktuellen Situation.



Sendung: rbb Inforadio, 06.10.2018, 16.15 Uhr