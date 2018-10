Die Füchse Berlin mussten der anstrengenden Club-WM Tribut zollen und haben das Topspiel der Handball-Bundesliga verloren. Gegen die Rhein-Neckar Löwen verkauften sich die Berliner gut - unterlagen aber am Ende mit 25:28.

Nach der kräftezehrenden Club-Weltmeisterschaft, von der die Berliner mit der Silbermedaille aber auch mit vier Verletzten zurückkehrten, ging die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic als Außenseiter in die Begegnung - verkaufte sich dank einer kämpferischen Leistung aber dennoch gut.

Erschöpft, müde und mit vier Nachwuchsspielern – so gingen die Füchse in das Topspiel der Handball-Bundesliga bei den Rhein-Neckar Löwen. Nicht gerade die besten Voraussetzungen, um gegen den DHB-Pokalsieger die Überraschung zu schaffen.

Doch schon gegen Ende der ersten Halbzeit war den Hauptstädtern anzumerken, dass das harte Pensum von fünf Spielen in acht Tagen nicht spurlos an ihnen vorbeiging. Mit einem Fünf-Tore-Lauf setzten sich die favorisierten Rhein-Neckar Löwen ab und führten zur Pause verdient mit 15:11.

In einer ausgeglichenen Anfangsphase nutzten die Füchse Fehler der Gastgeber gut aus und gingen nach zehn Minuten durch einen Treffer des Tunesier Wael Jallouz erstmals mit 4:3 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel bauten die Löwen mit zwei schnellen Toren ihrem Vorsprung weiter aus. "Wir machen uns selbst kaputt", schimpfte Trainer Petkovic in der Auszeit. Denn trotz des stark dezimierten Kaders standen die Berliner "phänomenal" in der Deckung, lagen nach 40 Minuten allerding mit sieben Toren zurück. Zu viele Ballverluste und die mangelnde Effizienz in der Offensive machte der 62-Jährige dafür verantwortlich.