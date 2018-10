Auch, wenn sie gerade beim Super Globe in Doha weilen, die Handballer der Füchse Berlin werden mit Sicherheit die aktuelle Auslosung im EHF-Pokal mit einem Auge verfolgt haben:



In der dritten Qualifikationsrunde trifft die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic als Titelverteidiger auf den dänischen Vertreter Aalborg HB - und muss zunächst auswärts antreten.



Die Hinspiele finden am 17./18. November statt, die Rückspiele am 24./25. November. Für Geschäftsführer Bob Hanning hat die Begegnung Final Four Charakter. "Eigentlich braucht man nicht mehr losen, mal wieder ein Hammerlos für uns", so Hanning.