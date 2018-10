Die Füchse Berlin haben ihre Erfolgsserie ausgebaut. Der EHF-Pokalsieger gewann am Sonntag bei Schlusslicht Eulen Ludwigshafen mit 30:26 (14:14), hatte aber große Probleme mit den Kurpfälzern. Nationalspieler Fabian Wiede und Mattias Zachrisson sicherten als beste Füchse-Schützen mit jeweils sieben Toren den sechsten Pflichtspielsieg in Folge. Mit 12:4-Punkten belegen die Berliner den sechsten Platz in der Handball-Bundesliga.