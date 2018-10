Die Füchse Berlin müssen den nächsten verletzungsbedingten Ausfall verkraften: Linksaußen Kevin Struck hat sich beim Sieg im Super Globe-Viertelfinale gegen ES Taubate (33:25) am Dienstagabend verletzt und fällt mit Bänderrissen im Sprunggelenk bis zum Jahresende aus. Das teilten die Füchse Berlin in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit.

Struck war im Spiel umgeknickt und noch am Abend zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Füchse in ihrer Mitteilung schreiben, habe er sich bei der Aktion "alle Bänder im Sprunggelenk gerissen". Struck wird den Füchsen mit dieser Verletzung nicht nur im Super Globe-Halbfinale gegen Al Sadd (Katar) fehlen, sondern auch in der Handball-Bundesliga. Er wird bereits am Donnerstag nach Berlin zurück reisen.



Füchse-Manager Bob Hanning zeigte sich entsetzt, ob des nächsten Ausfalls: "Das ist wirklich bitter. Uns erreicht täglich eine neue Hiobsbotschaft." Auch Nationalspieler Paul Drux fehlt den Füchsen noch wochenlang, Kreisläufer Johan Koch ist wegen einer Schädelverletzung nicht mit nach Doha zum Super Globe gereist.

Für Kevin Struck wird in den kommenden Bundesligaspielen Juniorennationalspieler Tim Matthes im Kader der Füchse stehen, er soll bereits am Sonntag gegen Mannheim dabei sein. "Ohne unsere gute Nachwuchsarbeit wären wir längst am Ende", sagte Hanning, der Tim Matthes gut kennt - Der Linksaußen war in der vergangenen Saison Kapitän der A-Jugend der Füchse, die von Bob Hanning trainiert wurde.