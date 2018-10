Der Weltverband IHF hat den offiziellen Spielplan für die Handball-WM der Männer im Januar in Deutschland mit dem Spielort Berlin und Dänemark veröffentlicht. Demnach wird das Eröffnungsspiel der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop gegen ein vereinigtes Team aus Korea am 10. Januar um 18.15 Uhr in der Hauptstadt angepfiffen.



Ebenfalls zeitlich fixiert sind die weiteren Vorrundenpartien der Nationalmannschaft in Berlin gegen Brasilien (12. Januar, 18.15 Uhr), Russland (14. Januar, 18.00 Uhr), Frankreich (15. Januar, 20.30 Uhr) und Serbien (17. Januar, 18.00 Uhr). Im Falle der angestrebten Qualifikation für die Hauptrunde würde die DHB-Auswahl am 19. Januar (20.30 Uhr) sowie am 21. und 23. Januar (jeweils 18.00 Uhr) in Köln spielen.