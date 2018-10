Nach dem starken Auswärtsspiel in der Bundesliga bei Borussia Dortmund muss Hertha nun auch im Pokal beim deutlich weniger glamourösen SV Darmstadt 98 überzeugen. Trainer Dardai setzt am Dienstagabend auf "Rotation light". Von Dennis Wiese

Eben noch das Auswärtsspiel in Dortmund - Schmiede europäischer Toptalente, Tormaschine, Tabellenführer, mehr als 80.000 Zuschauer. Nun, drei Tage später (Dienstag, 18.30 Uhr), wartet das kleine, fast 100 Jahre alte Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt. Und mit den "Lilien" eine graue Maus der zweiten Liga.

Bei der Pressekonferenz am Montagnachmittag hat Hertha-Trainer Dardai auf den Punkt gebracht, was er von seinen Spielern erwartet. Seine Mannschaft müsse genau so an die Sache herangehen, wie sie es in Dortmund getan, aber auch bei den Siegen auf Schalke und gegen die Bayern getan hat. "Wir haben unsere Qualität oft genug bewiesen. Wenn wir fokussiert sind, gewinnen wir das Spiel", so Herthas Übungsleiter.

War der Spieler Dardai im Hertha-Trikot noch in schöner Regelmäßigkeit an Pokal-Zwergen wie Worms, Koblenz und Wuppertal gescheitert, hat der Trainer Dardai seinen Herthanern die nötige Mentalität eingeimpft. Potentielle Pokal-Stolpersteine wie Heidenheim, Regensburg und Braunschweig brachten die Berliner in dreieinhalb Jahren unter Dardai nicht aus dem Tritt.