Bild: imago/Osnapix

Deutscher Fußball-Bund ermittelt - Hertha-Anhänger und Dortmunder Polizei in der Kritik

29.10.18 | 16:33 Uhr

Nach den heftigen Ausschreitungen zwischen Hertha BSC-Anhängern und der Dortmunder Polizei am Wochenende stehen beide Seiten in der Kritik. Derweil hat der DFB Ermittlungen aufgenommen. Und am Mittwoch folgt schon das nächste Berliner Gastspiel in Dortmund.



Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Anhängern von Hertha BSC beim Auswärtsspiel in Dortmund wird wieder einmal über Fangewalt diskutiert. Nach der Frage, wieso es zu der Eskalation kam, muss nun beantwortet werden, wie es weiter geht. Sowohl die vermeintlichen Berliner Anhänger als auch die Dortmunder Polizei stehen auf dem Prüfstand und müssen sich erklären, ebenso die beiden beteiligten Vereine. "Wir hoffen auf eine lückenlose Aufklärung", bekräftigt Rainer Vollmer von der Interessengemeinschaft "Unsere Kurve" - ein Zusammenschluss verschiedener Fanorganisationen von der ersten bis zur fünften Liga Deutschland. "Im Anschluss sollen dann die Richtigen zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn sich die Polizei falsch verhalten haben sollte, dann muss das ebenfalls Konsequenzen haben", sagt Vollmer.

"Die Reaktion war vorhersehbar"

Bei Außenstehenden, Unbeteiligten aber auch vielen Stadionbesuchern lösten die chaotischen Szenen ein Kopfschütteln aus. Doch um zu verstehen, warum es zur gewalttätigen Eskalation kam, dürfen die Ereignisse nicht nur oberflächlich betrachtet werden. Die deutsche Fanszene zeigt sich etwa verwundert über das Einschreiten der Dortmunder Polizei. "Der Verlust einer Fahne ist ein extremer Ehrverlust für eine Fangruppe", erklärt Sig Zelt, Sprecher der Vereinigung "Pro Fans", einem unabhängigen Bündnis, das sich als bundesweite Interessenvertretung für aktive Fan- und Ultragruppen in Deutschland sieht, die heftige Reaktion der Hertha-Anhänger. "Die ganze Identifikation hängt an der Symbolik, die man zeigt und trägt. Insofern ist ein Versuch der Polizei, solche Statussymbole wegzunehmen, mit heftigen teils gewalttätigen Reaktionen verbunden. Es sind unschöne Reaktionen, aber sie waren vorhersehbar." Im Fall Dortmund, feierte eine Fangruppe, die sogenannte "Hauptstadtmafia", ihr 15-jähriges Bestehen mit einem großen Transparent. Fahnen und große Banner werden in Fanblöcken gerne und häufig zum Sichtschutz umfunktioniert. So kann von den Stadionkameras unerkannt beispielsweise Pyro-Technik abgebrannt werden. Wie so viel Pyro-Technik immer wieder ins Dortmunder Westfalenstadion gelangt, ist ein Thema für Verein und Polizei. Aus internen Kreisen sickerte durch, es gäbe schon seit längerem Unstimmigkeiten mit dem Sicherheits- und Ordnungsdienst.



"Förderkreis Ostkurve" prangert Polizei-Vorgehen an

Unterschiedliche Bundesländer haben unterschiedliche Strategien, was den Polizei-Umgang mit Fußball-Fans betrifft. Während die Berliner Polizei in Fankreisen als verhältnismäßig tolerant gegenüber den Anhängern gilt, wird in Nordrhein-Westfalen von mal zu mal früher und radikaler eingegriffen - das auch, am jüngsten Beispiel in Dortmund zu sehen.

Eine weitere Stellungnahme findet sich im Internet vom "Förderkreis Ostkurve" [externer Link], einem Zusammenschluss diverser Fanklubs von Hertha BSC. Dieser wirft der Dortmunder Polizei vor, "bewusst eine Eskalation gesucht" zu haben. Inwieweit die Choreo-Fahne, die von der Polizei sichergestellt wurde, noch als Sichtschutz fungierte, sei fraglich - da sie bereits eingerollt wurde, so der Vorwuf der Hertha-Ultras. Die Dortmunder Polizei wiederum sagte auf einer Pressekonferenz am Montag, dass die Beschlagnahmung der Fahne ein bestimmtes Ziel hatte. "Das Banner wurde zum Abbrennen der Pyrotechnik benötigt, um dies vorzubereiten und sich dahinter zu verstecken. Nach unserer Bewertung wäre das Banner weiterhin dazu genutzt worden, um weitere Straftaten zu begehen", rechtfertigte Einsatzleiter Ed Freyhoff den Einsatz. "Ich habe mich bewusst dazu entschieden, dass Banner sicherzustellen, um den anderen Besuchern ein sicheres und friedliches Stadionerlebnis zu ermöglichen. Über die Gefahren im Zusammenhang mit dem Einschreiten der Polizei war ich mir bewusst", begründete Freyhoff das Eingreifen.

Pyro-Technik im Berliner Block.

"Ich finde es abenteuerlich"

Die Frage, die sich aber in jedem Fall auch stellt: Rechtfertigt ein rabiates, zweifelhaftes Vorgehen der Dortmunder Polizei die heftige Reaktion seitens der Hertha-Anhänger? Warum wird sofort der Konflikt und keine Kommunikation oder gar ein Kompromiss gesucht? "Ich finde es abenteuerlich", positioniert sich Hertha-Manager Michael Preetz auch zwei Tage nach den Vorfällen eindeutig. "Einen möglicherweise unverhältnismäßigen Einsatz der Polizei mit Gewalt zu rechtfertigen, das muss mir mal einer erklären." Der Verein wolle zunächst "alles tun, um zur vollständigen Aufklärung beizutragen", so Preetz. Gewalt und Pyrotechnik hätten im Stadion nichts verloren, so der Manager weiter. Bei diesem komplexen Thema kann die Aufklärung jedoch dauern.

DFB kündigt Ermittlungen an

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hat nach den Vorfällen in Dortmund Ermittlungen eingeleitet. Das bestätigte am Montag der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in Frankfurt/Main. Sowohl Borussia Dortmund als auch Hertha BSC seien zu einer Stellungnahme aufgefordert worden. Die Debatte um Fanverhalten, Pyrotechnik und Sicherheit im deutschen Fußball wird derweil weiter angeheizt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll bei einer DFB-Vorstandssitzung am 7. Dezember über das Thema Fan-Gewalt und Maßnahmen gesprochen werden. Auf dem Prüfstand steht nach der neuerlichen Randale möglicherweise auch die Aussetzung der Kollektivstrafe. Damit war der DFB den Fan-Organisationen entgegengekommen. Zuvor hatte das Sportgericht bei massiven Ausschreitungen immer wieder Zuschauer-Teilausschlüsse, so genannte Geisterspiele, verhängt.





Wie verhalten sich Union-Fans am Mittwoch in Dortmund?

Brisant könnte zudem ein weiteres Berliner Gastspiel in Dortmund werden. Schon am Mittwoch tritt der 1. FC Union zum Zweitrundenduell im DFB-Pokal im Westfalenstadion an. Dass die Eskalation vom Wochenende Auswirkungen auf die Union-Ultras hat, bezweifelt Sig Zelt von "Pro Fans": "Ich glaube, dass das für das Auswärtsspiel keine Rolle spielt", sagt Zelt, der selbst Union-Änhänger ist. Doch vor zwei Jahren hatte es, ebenfalls bei einem Pokalspiel zwischen dem BVB und den Eisernen im Dortmunder Stadion, Zwischenfälle gegeben - sowohl mit Dortmunder Fans als auch mit der Polizei. Die hatte damals in einer ersten Meldung behauptet, Berliner Fans hätten versucht, die Eingänge zum Gästeblock zu stürmen. Später stellte sich heraus, dass es lediglich Probleme beim Einlass gab. Das Spiel musste verspätet angepfiffen werden. Auch Hertha BSC begleiten die Ereignisse vom Wochenende zum Pokalspiel nach Darmstadt. Die Partie beim Zweitligisten Darmstadt 98 am Dienstag wurde zum Sicherheitsspiel erklärt.

Sendung: Abendschau, 29.10.2018, 19.30 Uhr