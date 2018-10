Video: rbb24 | 25.10.2018 | 21:45 Uhr | Torsten Michels

Vor Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund - Hertha hofft auf filmreifen Auftritt beim Tabellenführer

25.10.18 | 20:18 Uhr

Das jüngste Torfestival von Borussia Dortmund in der Königsklasse ist auch an Hertha BSC nicht vorbeigegangen. Große Ängste hat dieses allerdings in Berlin nicht ausgelöst. Im Gegenteil: Hertha gibt sich vor dem Duell selbstbewusst. Von Astrid Kretschmer



Was war das für ein furioser Champions-League-Auftritt von Herthas nächstem Gegner in der Bundesliga. Nach dem 4:0 von Borussia Dortmund versucht Fußball-Europa noch immer die Schnappatmung abzustellen, Europa-League-Sieger Atletico Madrid wähnt sich im falschen Film. Und Hertha-Trainer Pal Dardai? Der hat die Dortmund-Show gar nicht gesehen. "Ich war im Kino mit meiner Frau", sagte der Ungar vor dem Bundesliga-Duell beim BVB - ohne mit der Wimper zu zucken. Und welchen Film hat er sich statt der schwarz-gelben Gala-Vorstellung angesehen? Dardai lacht, als er den Titel nennt: "Wie kann man Dortmund schlagen?"

Hertha Beeindruckt - aber selbstbewusst

Natürlich haben sich die Hertha-Chefs die filmreife Leistung des Bundesliga-Spitzenreiters angesehen. Sie zeigen sich beeindruckt, aber nicht mutlos - im Gegenteil. So berichtet Pal Dardai schließlich doch von der Sichtung des nächsten Gegners: "Schön, so etwas zu sehen. Aber am Wochenende ist es ein anderes Spiel. Wir haben in Dortmund immer gut ausgesehen und das wird diesmal auch so sein", glaubt Dardai. Manager Michael Preetz setzt noch einen drauf: "Dortmund ist in einer herausragenden Verfassung, keine Frage, hat Selbstvertrauen ohne Ende. Sie schießen im Moment vier Tore pro Spiel", so der ehemalige Goalgetter. "Da ist es an der Zeit, mal einen Punkt zu setzen." Das ist eine mutige Ansage. Die Berliner möchten in dieser Saison der erste Dortmund-Bezwinger sein. "Das werden wir versuchen, keine Frage. Wir haben allen Grund selbstbewusst nach Dortmund zu reisen", so Michael Preetz.

"Ein 0:0 wird es nicht geben"

Ein Hertha-Sieg beim BVB liegt allerdings fünf Jahre zurück. Seit nun schon zwölf Pflichtspielen ist Dortmund ungeschlagen. 27 Tore in acht Bundesliga-Spielen sagen alles über die BVB-Tormaschine. Mut machen dem Tabellen-Sechsten aus Berlin die jüngsten Siege gegen den FC Bayern (2:0) und Borussia Mönchengladbach. "Wir haben gegen große Mannschaften in dieser Saison schon herausragende Leistungen gebracht", sagt Preetz. "Und ich kann versprechen: Das werden wir am Samstag auch versuchen." Trainer Dardai verweist auf die stabile Hertha-Defensive: Tatsächlich zählen die Blau-Weißen mit nur acht Gegentoren zu defensivstärksten Teams der Liga. In Dortmund wird es allerdings nicht nur darum gehen, Tore des Gegners zu verhindern, sondern auch selber zu treffen. "Was wichtig wird: Du musst Tore machen", sagt Dardai. "Ein 0:0 wird es nicht geben."



Herthas wertvollste Kicker: Die Top 6

Bild: imago/Camera 4 Niklas Stark entwickelt sich in Herthas "Kinder-Riegel", so kann man die Dreierkette oder Viererkette der Berliner durchaus bezeichnen, stetig weiter. Trotz kürzlicher Verletzung mit voraussichtlicher Rückkehr in Dortmund, macht der etatmäßige Innenverteidiger in seinen sieben Liga-Einsätzen einen sehr stabilen Eindruck. Mit 20 Millionen Euro Marktwert ist er Herthas wertvollster Akteur. Um ganze fünf Millionen stieg sein persönlicher Marktwert seit Anfang der Saison.



Bild: imago/O.Behrendt "Platte" for Germany, hieß es im Sommer. In der Startelf von Hertha hingegen hat Marvin Plattenhardt in dieser Saison nicht immer seinen festen Platz. Der Linksverteidiger liefert sich ein spannendes Positions-Duell mit Maximilian Mittelstädt. Nach seiner Verletzung kam der 26-Jährige erstarkt wieder und machte sechs Liga-Spiele über 90 Minuten. Den internen Marktwert-Thron musste Plattenhardt Abwehr-Kollege Niklas Stark überlassen - trotzdem stieg sein Wert um zwei Millionen auf 17 Millionen Euro.



Bild: imago/Camera 4 Er ist DER große Gewinner dieses spektakulären Ligastarts: Arne Maier verdoppelte seinen Marktwert von 7,5 auf 15 Millionen Euro. Der U-21-Nationalspieler blickt einer großen Zukunft entgegen. In der aktuellen Saison verpasste Maier bislang keine Sekunde.



Bild: imago/Matthias Koch Den Bronzeplatz muss sich Arne Maier mit ein paar Kollegen teilen. Einer von ihnen: Valentino Lazaro. Der Österreicher wurde unter Pal Dardai vom rechten Mittelfeld- zum rechten Abwehrspieler umgeschult. Der technisch starke 22-Jährige dankt es mit richtig guten Leistungen. Er steigert seinen Wert um sechs Millionen Euro auf ebenfalls 15 Millionen.



Bild: imago/Sven Simon Um fünf Millionen Euro auf ebenfalls 15 Millionen steigerte Abwehr-Boss Karim Rekik seinen Marktwert. Der zweikampfstarke Niederländer wechselte 2017 von Olympique Marseille in die Hauptstadt.



Bild: imago/Metodi Popow Davie Selkes Start in die Saison verlief holprig - das hatte aber ausschließlich mit einer Verletzung im Trainingslager in Neuruppin vor der Saison zu tun. Der Marktwert-Entwicklung des Stürmers tat das keinen Abbruch: drei Millionen Euro ging es hoch auf 15 Millionen Euro.

Widersehen mit Lucien Favre

Sogar BVB-Coach Lucien Favre sagt - trotz der 4:0-Gala gegen Atletico: "Gegen Hertha BSC erwartet uns aber ein ganz anderes Spiel. Hertha hat gegen den FC Bayern gewonnen, sie haben diese Saison eine sehr gute Mannschaft." Aber auch die Berliner finden lobende Worte. Favre war vor neun Jahren für zwei Jahre Trainer bei Hertha - unter ihm Pal Dardai Stammspieler. "Ich glaube, dass Favre heute ein anderer Trainer ist, als damals", sagt Dardai über die Entwicklung. "Die Bundesliga war neu für ihn. Das war ein Anfang. Ich glaube, er hat sich sehr entwickelt." "Er ist ein Trainer mit außergewöhnlichen Qualitäten", stimmt Michael Preetz seinem Trainer zu. "Das wissen wir auch noch. Lucien ist der Richtige in diesem Moment für Dortmund. Er hat es geschafft, die Spieler hinter seiner Spielidee zu versammeln. Dortmund spielt absolut attraktiven und erfolgreichen Fußball."

Widmayer-Wechsel überhaupt kein Thema

Weniger begeistert zeigt sich Preetz am Donnerstag hingegen vom VfB Stuttgart und dessen Abwerbungsversuche gegenüber Rainer Widmayer. Seit Februar 2015 ist der 51-Jährige zum zweiten Mal Co-Trainer bei den Blau-Weißen. Manager Michael Preetz schiebt am Donnerstag einem möglichen Wechsel des gebürtigen Schwaben einen Riegel vor. "Halten wir mal fest, dass Rainer Widmayer hier bis zum 30. Juni 2019 unter Vertrag ist. Und das wird auch so bleiben. Er ist ein wichtiges Puzzle-Stück in unserem Trainerteam."



Das Lazarett lichtet sich

Und die Besetzung auf dem Rasen? Die etatmäßigen Innenverteidiger Niklas Stark und Karim Rekik sind nach verletzungsbedingten Pausen im Training zurück. Ob sie schon wieder zur Startelf gehören werden, will Dardai noch nicht sagen. Das sei "eine schwere Entscheidung", so der Hertha-Coach. Auch wenn es um die Bestbesetzung noch Fragezeichen gibt - Regisseur Dardai hofft beim derzeitigen scheinbar übermächtigen Gegner, eine Erfolgsgeschichte in Szene zu setzten.

Keine Tragödie, gern ein Drama mit einem Happy End. Die Fußball-Arena wie das Kino ein Ort der Träume, Emotionen und Illusionen. Mit einem erneuten Coup gegen einen Großen könnte Hertha zum Kassenschlager werden. Der Titel im Negativen wie im Positiven ergibt sich nach 90 Minuten. Entweder: "Männer, die auf Tore starren" oder "Hertha Unchained". Sendung: rbb24, 25.10.2018, 21:45 Uhr