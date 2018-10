Herthas Dilrosun erstmals in A-Nationalmannschaft berufen

Herthas Flügelspieler Javairo Dilrosun darf sich über seine erste Nominierung für die niederländische A-Nationalmannschaft freuen. Der 20-Jährige steht im erweiterten Aufgebot für die kommenden Nations-League-Spiele am 16. und 19. November. Dabei treffen die Niederländer zunächst in Rotterdam auf Weltmeister Frankreich und dann in Gelsenkirchen auf die deutsche Nationalmannschaft.