Hertha BSC setzt in der Länderspielpause seine Kieztour fort: Nach Mariendorf besuchte das Profiteam von Pal Dardai am Dienstag den BSV Eintracht Mahlsdorf. Nicht nur Profi-Flair gab es dadurch für den Verein - auch wurde extra in einen neuen Rasen investiert.

„Hier ist eure Mannschaft - die Mannschaft von Hertha BSC!“ hallt es über den weitläufigen Sportplatz am Rosenhag, mitten im Hellersdorfer Wohngebiet. Als hätte das hier noch keiner bemerkt. Die gut 1.000 Fans haben sich schon längst an den Absperrungen hinter der roten Laufbahn platziert, mit Trikots und Fahnen ausgerüstet - und das mitten im Einzugsgebiet des 1. FC Union.

Plötzlich sind sie einfach da. Etwas zu früh und ohne große Show – die Hertha Profis spazieren von den spärlichen Umkleidehäuschen auf den weiten Mahlsdorfer Sportplatz, ganz normal, wie man in Mahlsdorf beim BSV Eintracht eben so auf den Platz kommt. Erst als die Spieler schon fast die Mittellinie erreicht habe, schreitet der Stadionsprecher Fabian von Wachsmann doch noch zur Tat.

"Ich find's richtig schön, dass die hier sind", sagt Matteo. Der Zehnjährige spielt in der E-Jugend der Mahlsdorfer Eintracht und darf mit seinen Mitspielern direkt am Spielfeldrand auf dem Rasen Platz nehmen. "Als ich das erste Mal gehört habe, dass die kommen, fand ich das sehr cool und habe gefragt: Wirklich, die Profis? Ich dachte, nie im Leben, aber das ist sehr krass, dass die Profis jetzt echt da sind!"

"Ist ein guter Rasen", sagt Jeremy (16) mit Blick zu seinen Idolen: "Hier muss sich sicher keiner quälen." Auch er hat hier schon gespielt, jetzt ist er Schiedsrichter beim BSV Eintracht. Vor dem Hertha-Training hat Mahlsdorf an seinem Rasen sogar extra nochmal arbeiten lassen, verrät der Jugendleiter Marian Türpe. Nötig war es eh, und jetzt ließ sich der Bezirk eben ein wenig leichter zu den Investitionen überzeugen.

Mahlsdorf ist die zweite Station von Herthas sogenannter Kieztour. Anfang September schauten die Blau-Weißen schon in Mariendorf vorbei, insgesamt sechs Bezirke wollen sie bis zum Ende der Saison besuchen. Rein in die Kieze - wieder volksnäher sein, schließlich gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Kritik von den Fans, zuletzt als der Verein die Einlaufhymne ersetzen wollte. "Hertha will hier ja auch Werbung machen", erkennt Matteo erstaunlich abgeklärt für seine zehn Jahre, "aber Mahlsdorf macht damit ja auch Werbung, also find ich das gut."