Hertha BSC muss lange auf Julius Kade verzichten. Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler zog sich beim Regionalligaspiel der U23 am Sonntag einen Mittelfußbruch zu und wurde am Montag bereits operiert, wie der Verein mitteilte.

Via Twitter postete Hertha BSC Genesungswünsche und ein Foto der Profi-Mannschaft, auf dem Kapitän Vedad Ibisevic ein Trikot von Kade hochhält. Der talentierte Kade trainiert bereits seit zwei Jahren mit Herthas Profimannschaft und kam in dieser Zeit zu einem Bundesliga- und einem Europa-League-Einsatz im Team von Pal Dardai. In dieser Saison spielte Kade bislang in der U23.