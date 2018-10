Bild: imago/Camera 4

Niklas Stark entwickelt sich in Herthas "Kinder-Riegel", so kann man die Dreierkette oder Viererkette der Berliner durchaus bezeichnen, stetig weiter. Trotz kürzlicher Verletzung mit vorraussichtlicher Rückkehr in Dortmund, macht der etatmäßige Innenverteidiger in seinen sieben Liga-Einsätzen einen sehr stabilen Eindruck. Mit 20 Millionen Euro Marktwert ist er Herthas wertvollster Akteur. Um ganze fünf Millionen stieg sein persönlicher Marktwert seit Anfang der Saison.