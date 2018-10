Rechtsradikale marschieren am Tag der Einheit durch Berlin

Rund um das Einheitsfest in Berlin haben rund 1.000 Rechtsradikale in Berlin demonstriert, unter ihnen bekannte Rechtsextremisten. Ihnen stellten sich ebenso viele Gegendemonstranten in den Weg. Größere Zwischenfälle blieben lauf Polizei aber aus.