imago/ActionPictures Video: Sebastian Meyer | Bild: imago/ActionPictures

Interview | Hertha-Profi Salomon Kalou - "Wir sind bereit, eine Hauptrolle in der Bundesliga zu spielen"

16.10.18 | 21:25 Uhr

Salomon Kalou trägt seit vier Jahren das Trikot von Hertha BSC. Mittlerweile ist der Ivorer 33 Jahre alt, aber aus der Offensive der Berliner nicht wegzudenken. Im Interview spricht er über seine Rolle im Team, Kumpel Ondrej Duda und über die wieder erstarkte Hertha.



rbb|24: Wie würden Sie den Saisonstart Ihrer Mannschaft beschreiben?

Salomon Kalou: Wir sind richtig gut reingekommen. Jeder im Team kennt seine Rolle - das ist wichtig und macht uns stark diese Saison.



Was könnte der Grund sein, dass es so gut funktioniert - im Vergleich zur letzten Saison? Es macht einfach wieder Spaß, Hertha auf dem Platz zuzuschauen.

Naja, wir sind überall gefährlich. Es ist nicht nur, dass du Tore schießt oder dass ich Tore schieße. Jetzt treffen auch Ondrej (Duda) und Javairo (Dilrosun). Alle Offensivspieler erzielten Tore, können sie aber auch vorbereiten. Das macht schon Spaß. Ich meine, zuhause spielen wir Angriffsfußball und wenn du Spieler hast, die da den Unterschied machen können - das macht es einfacher für dich, für alle.



Ondrej Duda ist richtig gut drauf, hat gegen Mönchengladbach auch wieder getroffen. Sie sind eine Art Vorbild für ihn, haben ihm geholfen. Was haben Sie ihm denn eigentlich zuletzt so gesagt?

Ich habe ihm gesagt, mit der Qualität kannst du zehn Tore machen in der Saison. Also haben wir gewettet. Dass er acht Mal trifft. Und dann hat er mich überrascht, er hat ja jetzt schon fünf Buden gemacht. Sieht so aus, als würde ich diese Wette verlieren.

Er ist auf einem guten Weg...

Ja, das ist er. Noch drei und er gewinnt. (lacht)

Also werden Sie ihm künftig keine Tore mehr auflegen?

Ich habe ihm gesagt: Jetzt bist du mal dran mit den Assists. (lacht) Nein, ich denke, er hat es sich verdient. Er hat zwei schwierige Jahre hinter sich, mit Verletzungen und so. Da ist es wichtig, zurückzukommen. Mental da zu sein, sich im Wettbewerb zu messen. Das war ein guter Start in die Saison. Und jetzt muss er kontinuierlich so weitermachen.



Sie sind jetzt seit vier Jahren bei Hertha BSC. Was hat sich seitdem im Team verändert? Was ist besser geworden?

Der Klub hat sich weiterentwickelt. Und wir sind jetzt bereit, eine Hauptrolle in der Bundesliga zu spielen. Berlin und Hertha können das. Es gibt keinen Grund, nur in einer Nebenrolle aufzutauchen. Das Team wird immer besser, junge Spieler kommen dazu. Zusammen mit uns älteren haben wir eine gute Mischung. Alle sind fokussiert und arbeiten für die Mannschaft. Das ist das Wichtigste: Dass wir ein Team sind.



Das Spiel gegen die Bayern haben Sie als Team zusammen gefeiert - zeigt das auch, wie die Mannschaft mittlerweile zusammengewachsen ist?

Es ist wichtig, dass man etwas in der Gruppe zusammen macht. Ob dass jetzt Mittagessen ist oder dass man etwas unternimmt, das gehört dazu. Das sorgt für eine gute Atmosphäre. Wenn du in die Kabine kommen würdest und jeder hätte irgendein Problem mit dem anderen, das würdest du auf dem Platz merken. Wir können nicht alle die besten Freunde sein, aber uns gegenseitig respektieren. Das ist auch wichtig für die jungen Spieler. Die sehen das natürlich. Wir älteren wollen da ein gutes Vorbild sein.



Was würden Sie sagen: Was kann Hertha BSC erreichen diese Saison?

Wir haben nichts zu verlieren. Egal wem du vorher gesagt hast, auch hier im Verein, dass Hertha punktgleich mit dem Zweiten ist nach dem siebten Spieltag, das hat dir keiner geglaubt. Auch, weil wir junge Spieler haben, die ins Team gekommen sind. Ohne zu wissen, was die können. Und über Vedad und mich haben die Leute gesagt: Die sind zu alt, um auf hohem Level mithalten zu können. Also keiner hat erwartet, dass das Team so gut sein würde. Gerade ist alles drin.



Sendung: 17.10.2018, rbb UM6 Das Interview führte Sebastian Meyer