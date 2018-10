"Mit dem Fahrrad macht es hier richtig Spaß, zum Laufen sind mir die Graden hier viel zu lang, das findet ja nie ein Ende." Und das von dem Mann, der den Klassiker der Langstreckenläufe nach Berlin brachte. 1974 organisierte der West-Berliner die erste Marathon-Laufveranstaltung für Jedermann im Grunewald. Damals am Start: 286 Läufer - 244 davon erreichten das Ziel in der Nähe der Avus.

"Man muss Visionen haben", sagt Milde über die Zeit damals. "Ich habe das Laufen nicht erfunden und den Marathon auch nicht. Aber ich habe im Ausland vieles gesehen und dann muss man Manns genug sein, das auch umzusetzen." Das tat er - gegen alle Widerstände: 1981 ging der Berlin-Marathon zum ersten Mal durch die (West-)Berliner Innenstadt, 1990 führte die Strecke am 1. Oktober durchs Brandenburger Tor - von West nach Ost und zurück, damals schon mit 25.000 Teilnehmern. Heute ist der Berlin-Marathon ein Weltereignis, bei dem die besten Läufer auf Weltrekordjagd gehen, gefolgt von mehr als 44.000 Breitensportlern. Das ist vor allem Horst Mildes Hartnäckigkeit zu verdanken.



Einmal wollte er zum Beispiel die Strecke am Checkpoint Charlie vorbeilaufen lassen, also direkt am damaligen Grenzübergang vom Amerikanischen Sektor in die DDR. "Das geht nicht, hier müssen die Diplomaten-Autos durch", soll ihm da ein zuständiger Polizeidirektor gesagt haben. Milde nutzte seine Beziehungen zu einem hohen US-Beamten in Berlin, der fand einen Kompromiss - der Marathon durfte am Checkpoint Charlie vorbei. Wenn ein Diplomaten Auto gekommen wäre, hätten die Läufer eben kurz anhalten müssen. "Der Polizeidirektor hat fast einen Anfall bekommen", sagt Horst Milde mit einem schelmischen Grinsen, als er die Geschichte erzählt.