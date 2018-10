rbb/Andreas Friebel Audio: Antenne Brandenburg | 01.10.2018 | Andreas Friebel | Bild: rbb/Andreas Friebel

Marie Scheppan aus Cottbus - Deutschlands schnellstes Mädchen bei der Jugend-Olympiade

03.10.18 | 14:59 Uhr

An Marie Scheppan aus Cottbus kommt derzeit kaum keiner vorbei: Die 17-Jährige ist Vize-Europameisterin über die 400 Meter. Ab Samstag wartet die ganz große Herausfordung auf sie - bei den olympischen Jugendspielen in Argentinien an. Von Andreas Friebel

Die Anspannung steigt für die Cottbuserin Marie Scheppan: Die 17-jährige Leichtathletin nimmt in diesem Jahr an den "Olympic Youth Games“, den olympischen Jugend- Sommerspielen teil, die am Samstag in Buenos Aires beginnen. Nur 75 Sportler aus ganz Deutschland haben es geschafft, sich dafür zu qualifizieren. Marie Scheppan, die bereits am Montag nach Argentinien flog, ist eine von ihnen und tritt im 400-Meter-Lauf an.

Marie Schippan und ihr Trainer Rainer Kruk | Bild: LC Cottbus/Frank Hammerschmidt

400 Meter sind gar nicht ihre Distanz

Das Ungewöhnliche an der jungen Lausitzerin: Die 400 Meter sind gar nicht ihre Distanz. Jahrelang lief die Athletin von der Lausitzer Sportschule 800 Meter. Doch dann bekam Marie Scheppan eine Knochenhautentzündung am Schienbein. Um wieder fit zu werden, entschied ihr Trainer Rainer Kruk, dass sie nur die Hälfte laufen solle - mit durchschlagendem Erfolg. "Schon als ich über die 400 angefangen habe, hatte ich überraschend gute Zeiten", so Schippan. "Und dann bin ich halt erst einmal auf der Distanz geblieben."

Das war vor zwei Jahren. Nun nimmt die 17-Jährige an den olympischen Jugendspielen in Buenos Aires teil. 3.000 Jugendliche aus der ganzen Welt, alle zwischen 15 und 18 Jahren alt, kämpfen dort ab Samstag um Medaillen. Und mitten drin, Marie Scheppan, die zum ersten Mal so weit weg von Zuhause ist. "Noch hält sich die Aufregung in Grenzen. Aber je näher der Wettkampf dann kommt, desto größer wird die Anspannung", sagte die schlanke, junge Frau ein wenig schüchtern vor ihrem Abflug.

Ihr größter Erfolg: Vize-U18-Europameisterin

Denn so richtig weiß sie noch nicht, was in den kommenden Tagen und Wochen auf sie zukommt. Ihr größter Wettkampf war bisher die U18-Europameisterschaft in Ungarn, wo sie mit einer persönlichen Bestzeit den 2. Platz erreichte. In Argentinien kommen aber die besten Nachwuchssportler der Welt zusammen. "Ich habe mir keine konkreten Ziele gesetzt. Ich lasse alles auf mich zukommen und versuche, alles zu geben", meint die Vize-Europameisterin.

Im Gegensatz zu normalen Wettkämpfen oder der Europameisterschaft im Sommer, gibt es bei den olympischen Jugendspielen keine Vorläufe oder ein Finale. Es finden zwei Rennen statt. Die Zeiten der Teilnehmer werden anschließend addiert. Der Starter mit der geringsten Zeit gewinnt. "Das ist ein komischer Modus. Normalerweise taktiere ich in einem Rennen und teile die Kräfte im Vorlauf ein, um noch Power für das Finale zu haben", erklärt die 17-Jährige. "Aber so muss man in beiden Rennen Vollgas geben, um vorn dabei zu sein."

Scheppan startet am 11. Oktober

Am 11. Oktober geht die junge Cottbuserin zum ersten Mal auf die Strecke. Wer weiß, vielleicht gelingt Marie Scheppan noch einmal so ein Wahnsinnslauf, wie in Ungarn und sie kommt mit einer olympischen Medaille nach Hause. Die 17-Jährige ist übrigens nicht die einzige Lausitzer Starterin bei den olympischen Jugendspielen. Auch BMX-Fahrerin Julia Möhser ist dabei.

Die Olympischen Jugendspiele 2018 Rund 4.000 junge Athleten aus 206 Ländern im Alter von 15 bis 18 Jahren. In 241 Wettbewerben und 32 Sportarten. Das sind die Zahlen der Olympischen Jugend-Sommerspiele in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, die vom 6. bis 18. Oktober stattfinden. Der deutsche Kader umfasst 75 Athleten - 44 Sportlerinnen und 31 Sportler. Ein bekanntes Aushängeschild: Elena Wassen vom Berliner TSC. Die Wasserspringerin kennt bereits die Olympischen Spiele der Großen: In Rio de Janeiro war sie 2016 mit 15 Jahren als jüngste deutsche Sportlerin angetreten. Doch auch sonst schicken zahlreiche Berliner und Brandenburger Vereine Sportler ins Rennen. Mit dabei sind: Beachvolleyball: Filip John, Lukas Pfretzschner (beide VC Olympia Berlin), Bogenschießen: Clea Josina Reisenweber (BSC BB Berlin), Leichtathletik: Marie Scheppan (Leichtathletik Club Cottbus, 400 m), Gisele Wender (SV Bau-Union Berlin, 400 m Hürden), Freyja Leni Sigrun Wildgrube (SC Potsdam, Stabhochsprung), Moderner Fünfkampf: Pele Uibel (Wasserfreunde Spandau), Radsport, BMX: Evan Brandes (Mellowpark Berlin, Freestyle), Lara Marie Lessmann (Mellowpark Berlin, Freestyle), Julia Möhser (BMX Team Cottbus, Freestyle), Schwimmen: Maurice Ingenrieth (SG Neukölln), Tennis: Rudolf Molleker (LTTC Rot-Weiß Berlin), Turnen: Daniel Schwed (SC Berlin), Wasserspringen: Lou Noel Guy Massenberg, Elena Wassen (beide Berliner TSC).