Lange wurde schon spekuliert, nun ist es offiziell: Der 33-jährige Radprofi Tony Martin wechselt zum niederländischen Team LottoNL-Jumbo und erhielt dort einen Vertrag über zwei Jahre. Der Cottbuser, der bereits vier Mal Zeitfahr-Weltmeister war, will vor allem in seiner Spezialdisziplin erfolgreich sein. "Der Ansatz des Teams im Zeitfahren reizt mich", sagte Martin, der sich ansonsten in den Dienst der Kapitäne wie Primoz Roglic (Slowenien) oder Steven Kruijswijk (Niederlande) stellen möchte.