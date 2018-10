Noch hat Claus-Dieter Wollitz die Geduld mit seiner Mannschaft nicht verloren. Der Trainer von Drittligist Energie Cottbus will das Ruder im Abstiegskampf noch einmal herumreißen. Doch dafür müssen die teilweise haarsträubenden Fehler abgestellt werden, die in den vergangenen Wochen regelmäßig zu Gegentoren führten. Haben die Spieler die Qualität dazu?

"Die Qualität reicht aus, um die dritte Liga zu halten. Nicht mehr und nicht weniger", so Wollitz. Doch bei vielen Leistungsträgern aus der Aufstiegssaison ist der Knoten auch nach drei Monaten in der dritten Liga nicht geplatzt. Ein Großteil des Teams ist in der neuen Zeit noch nicht so richtig angekommen. Gerade was die körperliche Robustheit angeht, haben einige Cottbuser noch Defizite. Auch das ist ein Grund dafür, "weshalb wir Gegentore bekommen, ohne dass sich der Gegner besonders anstrengen muss", erklärt der Cottbus-Trainer.

Doch nun kommt Jena als Gegner. Eine Mannschaft, der es sportlich nicht viel besser geht. Carl Zeiss hat nur einen Punkt mehr und seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen. Das ist die Chance für Cottbus, wieder in die Erfolgsspur zu finden. "Das ist ein richtungsweisendes Spiel. Mit einem Sieg werden wir nicht mehr auf einem Abstiegsplatz sein. Aber mit einer Niederlage oder einem Unentschieden wird die Situation nicht besser und der Druck noch größer", so der Trainer.