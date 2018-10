rbb Sport Bild: rbb Sport

Porträt | Stand-up-Paddler Paul Ganse - "Jede Welle kann dich wieder nach vorne bringen"

22.10.18 | 13:52 Uhr

Paul Ganse liebt den Nervenkitzel. Der Potsdamer ist Stand-up-Paddler, ein ziemlich guter sogar - er bestreitet auf seinem Board im Wasser internationale Wettkämpfe. Nebenbei jobbt er als Floßfahrer und träumt von einer Karriere als Sportfotograf. Von Stephanie Baczyk

Paul Ganse muss lachen. "Immer, wenn die Frage kommt, was ich für einen Sport mache und ich dann sage: Stand-up-Paddling, kommt erst mal ein verdutzter Gesichtsausdruck", sagt der junge Mann mit dem hellblauen Kapuzen-Hoodie und den dunkelblonden Haaren. Also hat er sich ein paar Sätze zurechtgelegt. "Ich sage dann: Das ist wie ein Rennformat, man kann sich das so ein bisschen wie Formel 1 vorstellen: ein abgesteckter Kurs und - wer als erstes da ist, gewinnt. Das finden dann alle interessant."

"Da kann alles passieren"

Interessant trifft es ganz gut. Beim Stand-up-Paddling, kurz SUP, stehen die Sportlerinnen und Sportler auf einem zwei bis vier Meter langen Brett - in der Hand ein Paddel - und müssen erst einmal lernen die Balance zu halten, bevor sie sich im Wasser fortbewegen. Die Wegbereiter der Sportart waren polynesische Fischer, die sich in ihren Kanus stehend über das Meer bewegten. Später machten Surfer SUP zum Trend- und Leistungssport. Paul Ganse war zehn Jahre lang Kanute, gehörte zum Nationalkader. "Ich hatte gute Basics", sagt er über seine Anfangszeit beim Stand-up-Paddling. "Ich kam direkt rein und konnte gleich vorne mitfahren, obwohl die Wettkampfformate halt ungewohnt waren." Seine Lieblingsdisziplin Technical Race begeistert ihn bis heute, weil sie so unvorhersehbar ist. "Da kann alles passieren", erklärt er. "Nur, weil du den Start mal versemmelst, bist du nicht gleich raus. Jede Welle kann dich wieder nach vorne bringen."

Von Taktik, Technik und Tempo

Ganz vorne landete Paul in diesem Mai bei der professionellen EuroTour. Er gewann als erster Deutscher ein Rennen, stand im belgischen Namur ganz oben auf dem Treppchen. "Es kommt auf vieles an, aber eine Sache ist die Geduld", beschreibt er seine Taktik im Wettbewerb. "Man kann das so ein bisschen mit Radsport vergleichen. Es geht wirklich darum, in der Gruppe mitzufahren und am Ende zum richtigen Zeitpunkt auszuscheren, um seinen Schlusssprint zu machen." Die Rennen haben eine Länge von bis zu 20 Kilometern, die Sportlerinnen und Sportler sind mit bis zu zehn Kilometern pro Stunde unterwegs. Kein Wunder, dass SUP für Paul eine Mischung aus Action, Nervenkitzel und Freiheit ist. Der Potsdamer trainiert regelmäßig auf der Havel. Ohne Wellen. "Deshalb liegen meine Stärken bei den Flachwasser-Langstreckenrennen", sagt er und lacht, "weil ich hier trainiere, aus dem Kanusport komme, ewig lange auf dem Flachwasser gepaddelt bin und die Ausdauer habe."

Berufswunsch Sportfotograf

Ein Problem gibt es allerdings: Wie bei so vielen Sportarten lässt sich auch mit Stand-up-Paddling nur wenig Geld verdienen. Also jobbt Paul nebenbei. Mal als Floßfahrer, mal als Eventmanager und mal auf der Messe - und seit Neuestem studiert der 22-Jährige Fotografie in Berlin. "Mein Ziel ist halt, später Sportfotograf zu werden", sagt er und strahlt. "Das Herz schlägt für den Sport, aber SUP ist nicht der Sport, bei dem man sagen kann, man wird reich und kann sich danach zur Ruhe setzen." Also knipst er fleißig, teilt die Schnappschüsse von seinen Reisen und seinem Sport in den sozialen Medien und trainiert, sooft es geht - und wird nicht müde, zu lächeln, wenn er in kurzen Hose, Shirt und Käppi beim Stand-up-Paddling aufs Board steigt. Egal, ob auf dem Meer oder auf dem Wasser in Brandenburg.



Sendung: rbbUM6, 19.10.2018, 18 Uhr