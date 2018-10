Afridun Amu ist 31 Jahre alt, gebürtiger Afghane aus Kabul und lebt seit zehn Jahren in Berlin. Seine - für Berlin und Kabul eher ungewöhnliche - Leidenschaft: Surfen. Schon lange ist Afridun vom Wellenreiten fasziniert. Die Kombination aus Balance, Schnelligkeit und Körperbeherrschung lässt ihn nicht mehr los. Auch in Berlin ist er deshalb ständig auf dem Brett unterwegs.

Bereits seit seinem sechsten Lebensjahr wohnt Afridun in Deutschland. Seine Familie musste aus seiner Heimat Afghanistan fliehen. Er wurde in Göttingen groß, lernte Deutsch und ging auf das Gymnasium. Nach dem Abitur reiste Afridun mit Freunden durch ganz Europa. In Frankreich stand er dann zum ersten Mal auf einem Surfbrett. Fortan ließ ihn die Faszination nicht mehr los.

Zum Studieren zog es den politik-begeisterten Afridun in die deutsche Hauptstadt, wo es ihm gefällt, auch wenn die Ozeane der Welt ein wenig zu weit entfernt sind. Das ist der Grund, warum er versucht, so viel Zeit wie möglich an den Surf-Hotspots der Erde zu verbringen. Bereits zu Studienzeiten packte Afridun Bücher und Hausaufgaben in den Rucksack und studierte einfach von Stränden in Australien, Frankreich oder anderen Ländern der Welt aus, an denen er sich gerade aufhielt.

So beendete er nicht nur sein Studium erfolgreich, sondern konnte bei diversen Surf-Wettkämpfen zudem gleich noch sein Können unter Beweis stellen. Höhepunkt waren seine Teilnahmen an zwei Weltmeisterschaften. Mittlerweile bezeichnet er Berlin nicht mehr als direkten Lebensmittelpunkt. Wo dieser heute ist, weiß er selbst nicht so genau. Er ist viel unterwegs und immer auf der Suche nach der besten Welle. In Berlin ist er aber trotzdem weiterhin gerne.