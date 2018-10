Bild: imago/WEREK

Mit zwei Elfmetertreffern hat sich Andreas Köpke in die Schützenliste der Torhüter eingetragen. Der heutige Bundestorwart-Trainer traf am 12. Spieltag in der Bundesligasaison 1992/93 gegen den 1. FC Köln zum 1:1-Ausgleich für sein damaliges Team 1. FC Nürnberg. Beim 3:0-Erfolg gegen Dynamo Dresden am 8. Oktober 1993 verwandelte Köpke wieder einen Strafstoß für Nürnberg. Der Torhüter stand von 1983 bis 1984 für den SC Charlottenburg und anschließend bis 1986 für Hertha BSC in der Zweiten Bundesliga zwischen den Pfosten.