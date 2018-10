Gelungener Auftakt für den ttc Berlin eastside in der B-Gruppe der Tischtennis-Champions League: Mit 3:0 fertigte das Hauptstadt-Team am Freitagabend den spanischen Meister UCAM Cartagena ab. Matilda Ekholm, Georgina Pota und Nina Mittelham sorgten für die Punkte. "Ein klarer Sieg für unser Team, den ich auch in dieser Höhe erwartet habe", sagte ttc-Manager Andreas Hain.

Eastside ist der einzige Bundesligist im Zwölfer-Feld der Champions League. Durch den Erfolg gegen die Südeuropäer haben die Frauen des rttc Berlin eastside gute Chancen auf das Viertelfinale.