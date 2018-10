Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside haben auch ihre zweite Partie in der Champions League souverän gewonnen. Das Hauptstadt-Team siegte am Freitagabend 3:0 beim französischen Spitzenteam Etival Clairefontaine ASRTT, nachdem es in der Dreier-Gruppe B vor einer Woche einen 3:0-Heimerfolg gegen UCAM Cartagena aus Spanien erzielt hatte. Die Berlinerin haben damit beste Chancen, als Gruppensieger das Viertelfinale zu erreichen.



Die Gastgeberinnen aus Clairefontaine bei Paris waren über die gesamte Spieldauer deutlich unterlegen und brachten das Berliner Trio nie ernsthaft in Gefahr. Matilda Ekholm siegte 3:0 gegen die international für Portugal spielende gebürtige Chinesin Shao Jieni. Danach schaffte die Ungarin Georgina Pota gegen die langjährig in der Bundesliga spielende Tschechin Hana Matelova ebenfalls ein unerwartet deutliches 3:0. Den Schlusspunkt setzte im dritten Einzel TTC-Neuzugang Nina Mittelham mit dem 3:1 gegen Camelia Iacob.