Turbine Potsdam hat am sechsten Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga einen souveränen Sieg beim Tabellenvorletzten Werder Bremen gefeiert. Mit 4:0 fegten die Potsdamerinnen ihre norddeutschen Kontrahentinnen vom Platz und ließen, vor allem in der zweiten Hälfte, keinen Zweifel am Ausgang der Partie. Damit verbessert sich das Team von Trainer Matthias Rudolph vom achten auf den vierten Tabellenplatz.

Der erste Treffer ließ am Mittwochabend verhältnismäßig lange auf sich warten - und das nicht nur, weil die Partie wegen eines Striomausfalles für mehrere Minuten unterbrochen werden musste. Mittelfeldfrau Rieke Dieckmann eröffnete dann in der 43. Minute den Torreigen. Die 22-Jährige hatte bereits am vergangenen Wochenende den einzigen Turbine-Treffer beim 1:1 gegen den FC Bayern München erzielt.