Turnier in Katar beginnt am Donnerstag

Der Berliner Philipp Herder hat den letzten freien Platz in der Riege der deutschen Turner für die bevorstehenden Weltmeisterschaften in Katar bekommen. Das teilte der Deutsche Turner-Bund am Dienstag mit. Die Wettkämpfte finden vom 25. Oktober bis 3. November statt.

Neben Herder ist mit Lukas Dauser noch ein weiterer Berliner am Start. Marcel Nguyen (Unterhaching), Andreas Toba (Hannover) und Nick Klessing (Halle) komplettieren das Männerteam.