Union Berlin vor Pokalspiel in Dortmund - "Wenn du nicht daran glaubst, wirst du auch nicht belohnt"

30.10.18 | 14:31 Uhr

Union Berlin hat im DFB-Pokal die schwerstmögliche Aufgabe vor der Brust: ein Auswärtsspiel beim ungeschlagenen Bundesliga-Tabellenführer Dortmund. Doch der ebenfalls ungeschlagene Zweitligist nährt die Hoffnung auf eine Sensation. Von Uri Zahavi



"Zuversichtlich. Natürlich", sagt Urs Fischer und kommt hinter seinem Redner-Pult hervor. Es ist das Ende der Pressekonferenz vor dem Pokal-Zweitundenspiel bei Borussia Dortmund am Mittwoch - doch so richtig hat ihm eigentlich niemand eine Frage gestellt. Der stets gutgelaunte Schweizer schmunzelt und scheint - bewusst oder unbewusst - noch einmal eine gewisse Lockerheit nach außen tragen zu wollen. Denn das bevorstehende Duell mit der momentan wohl stärksten Fußballmannschaft Deutschlands, vor atemberaubender und ohrenbetäubender Kulisse im Westfalenstadion, kann einen schon mal nervös werden lassen.

Der Glaube zählt

"Es ist wichtig, dass die Mannschaft mit Freude und Spaß in dieses Spiel geht, dass sie es genießt. Denn zu verlieren haben wir nichts", berichtet der 52-Jährige. Wer Mimik und Gestik des Trainers genauer betrachtet, sieht eine Übereinstimmung mit seinen Worten. Der Mann wirkt wirklich entspannt und zuversichtlich - und so glaubt man ihm seine Worte und tut sie nicht einfach als Tiefstapelei oder handelsübliche Underdog-Floskeln ab. "Wir müssen einfach an eine Überraschung glauben", bekräftigt der Übungsleiter. Es ist ein Wort, welches öfter fällt. Glaube. Angesprochen auf das 2:2 von Nachbar Hertha BSC am vergangenen Wochenende in Dortmund, lautet des Schweizers Urteil: "Wenn du nicht daran glaubst, wirst du auch nicht belohnt" - mit Sicherheit auch ein gutes Motto für Mittwoch.

Einstellung wichtiger als Aufstellung

Eine Erkenntnis dieser Pressekonferenz kann also sein: Einstellung vor Aufstellung. "Es ist möglich, dass der eine oder andere Wechsel stattfindet", sagt Fischer mit Blick auf die Personallage. Sicher ist hingegen: Felix Kroos wird in Dortmund nicht bei der Umsetzung einer möglichen Sensation helfen können. Der Spielmacher erlitt beim 0:0 im Heimspiel gegen Dynamo Dresden eine Verletzung am Sprunggelenk. Zum übermächtig scheinenden Gegner ist nicht viel zu sagen: Der BVB ist in Topform. Punkt. Der Bundesliga-Tabellenführer steht in diesen Wochen für teils furiosen Angriffsfußball - inklusive Gala-Vorstellungen wie in der Champions League gegen Atletico Madrid (4:0). Vor zwei Jahren gab es die Paarung zwischen den Köpenickern und den Borussen schon einmal - ebenfalls im Westfalenstadion, ebenfalls in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Damals hielten die Eisernen mit allem, was sie hatten dagegen, schafften es bis ins Elfmeterschießen und verloren dort nur unglücklich (Endstand: 1:4). "Ich denke schon, dass das Spiel noch in Erinnerung ist", ordnet Fischer die spektakuläre Partie von damals ein, bei der 12.000 Berliner Fans die Reise ins Ruhrgebiet antraten. Aber der aktuelle Union-Kader sehe anders aus als der vor zwei Jahren, sagt er weiter. "Ich glaube auch, dass Dortmund in dieser Verfassung nicht der Mannschaft von damals entspricht."

Union Berlin und seine Pokal-Highlights

Bild: imago/Werner Schulze Wir schreiben das Jahr 1968: Außenseiter Union Berlin steht im Finale des FDGB-Pokals, dem nationalen Pokalwettbwerb der DDR. In Halle an der Saale treten die Köpenicker als krasseAußenseiter gegen den FC Carl Zeiss Jena an - seines Zeichens DDR-Meister. 42 von 44 Sportredaktionen ostdeutscher Tageszeitungen wetten auf einen Sieg der Jenaer. Doch sie liegen falsch. Meinhard Uentz und Wolfgang Blochwitz schießen die Eisernen zum 2:1-Sieg - und zur absoluten Sensation.



Bild: imago/Matthias Koch In diesem Jahr feiert der größte Erfolg der Vereinsgeschichte 50-jähriges Jubiläum. Interessante Anekdote: Der Sieg im FDGB-Pokal berechtigte damals zur Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger. Doch aufgrund des Prager Frühlings und der eingeführten Trennung zwischen Ost- und Westblock-Teams, zog der Deutsche Fußball-Verband (DDR) die Teilnahme seiner Vereine zurück. Somit wurde aus Unions Europa-Träumen vorerst nichts.



Bild: imago/Camera 4 Seit der Saison 1991/1992 nehmen auch ostdeutsche Mannschaften am DFB-Pokal teil. Im Jahr 2001 gelingt Regionalligist Union Berlin die Sensation - die Köpenicker schaffen es ins Pokalendspiel in der Heimatstadt. Oberhausen, Fürth, Ulm, Bochum und Mönchengladbach haben die Eisernen ausgeschaltet - im Finale wartet nun Schalke 04. Das Olympiastadion bietet den angemessenen Rahmen - inklusive malerischem Himmel.



Die Euphorie vor der Partie gegen Schalke 04 ist riesig. 73.011 Zuschauer sehen tapfere Unioner...

Bild: imago/Sven Simon ...die letztlich dem turmhohen Favoriten und Bundesligisten aus Gelsenkirchen dabei zuschauen müssen, wie er den DFB-Pokal in den Berliner Nachthimmel stemmt. Das Spiel endet 0:2 aus Unioner Sicht - diesen Tag vergisst in Köpenick trotzdem bis heute niemand.



Bild: imago/Dehlis Nur eine Saison später ist die Sicht auf den Rasen vernebelt - Rauchschwaden ziehen durch das Stadion Niederrhein in Oberhausen. Union Berlin gastiert bei RW zum Pokal-Achtelfinale 2001/2002. Es stellt sich heraus, dass nicht nur der Zuschauerblick auf das Spielfeld...



Bild: imago/Camera4 ...sondern auch der Blick der Eisernen auf die Gegner getrübt werden wird. Ronny Nikol (l.) beispielsweise versucht sich im Zweikampf - doch schlussendlich steht eine 1:2-Niederlage. Der späte Ausgleich des Unioner Stürmers Petar Divic (87. Minute) reicht nicht. Die Berliner kassieren in der 89. Minute doch noch den entscheidenden Gegentreffer.



Bild: imago/Sven Simon Saison 2013/2014: Captain Torsten "Tusche" Mattuschka und seine Jungs kämpfen sich erneut bis ins Achtelfinale. Das Stadion An der Alten Försterei erwartet ein Flutlichtspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Es ist das Duell zweier Zweitlisgisten. Doch die Gastgeber sind chancenlos - Kaiserslautern legt einen starken Auftritt hin...



...und kegelt die Eisernen im Achtelfinale raus. Da können schon mal die Köpfe rauchen.

Bild: imago/Matthias Koch Das bis dato letzte echte Highlight im Pokal: Zweite Runde, Westfalenstadion, Dortmund. 12.000 Eiserne Fans reisen aus der Hauptstadt in den Pott - und sie werden nicht enttäuscht.



Bild: imago/Thomas Bielefeld Nach dem 0:1-Rückstand kurz vor der Halbzeit dreht Union auf - und trifft. Steven Skrzybski schießt die Köpenicker in die Verlängerung. Die Berliner sind gleichwertig, können aber keinen weiteren Treffer erzielen - kassieren aber auch keinen. So geht es ins Elfmeterschießen.



Bild: imago/Thomas Bielefeld Doch wie so häufig jubelt am Ende der Favorit: Borussia Dortmund gewinnt das Duell der Torhüter mit 4:1 - BVB-Keeper Roman Weidenfeller hält zwei Strafstöße und wird zum Helden. Zum Artikel | Weitere Bildergalerien

8.000 Union-Fans in Dortmund erwartet

Bei den Eisernen hapert es momentan vor allem in der Offensive: Nur ein Tor aus den vergangenen drei Zweitligaspielen mindert die Hoffnung auf einen Coup in Dortmund. Positiv stimmt indes die starke Abwehrleistung in dieser Saison: Union hat die beste Defensive der Zweiten Liga und ist vor allem daher eines von nur noch zwei ungeschlagenen Teams im deutschen Profifußball. Das Zweite ist übrigens – wenig überraschend – der Gegner vom Mittwoch. Ein netter Farbtupfer am Spielfeldrand ist das Wiedersehen alter Bekannter. Urs Fischer und BVB-Coach Lucien Favre arbeiteten jahrelang beim FC Zürich eng zusammen - schätzen, mögen und respektieren sich. "Weil die Zusammenarbeit in den Anfängen meiner Trainerkarriere war, habe ich sicherlich das eine oder andere von ihm mitgenommen", sagt Urs Fischer und lächelt, wie er es so häufig tut. Elfmeterschießen haben sie in Köpenick unter der Woche nicht trainiert. 8.000 Auswärtsfans erwartet Union Berlin morgen Abend in Dortmund. Die glauben, genau wie der Trainer, sicher ganz fest an eine Sensation. Sendung: rbb UM6, 30.10.2018, 18 Uhr