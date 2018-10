Der 1. FC Union Berlin hat sich in der Debatte um Anstoßzeiten in der 2. Fußball-Bundesliga für eine Abschaffung des Spiels am Montagabend ausgesprochen. "Dafür hat sich bisher keine Mehrheit gefunden. Der Samstagabend könnte die Alternative zum Montag sein", sagte Vereinspräsident Dirk Zingler am Mittwoch am Rande des Trainings. "Der Sonnabend beinhaltet ein besseres Reiseverhalten für die Fans, die Familien könnten mit ins Stadion genommen werden, weil Sonntag frei ist."