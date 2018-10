Bild: imago/Matthias Koch

Reaktionen auf Berliner Vorstoß - Unions Positionspapier spaltet die Meinungen

05.10.18 | 14:58 Uhr

Mit dem Positionspapier zum "Kurswechsel für den deutschen Profifußball" hat der 1. FC Union Berlin nicht nur für Aufsehen gesorgt, sondern zu einer kontroversen Diskussion angeregt. Das Echo aus der Republik: gemischt.

In Sportkreisen spricht man von einer Revolution: Das Positionspapier des 1. FC Union Berlin zum "Kurswechsel für den deutschen Profifußball" findet aktuell viel Beachtung.

Der Inhalt hat es aber auch in sich: So wünscht sich der Berliner Zweitligist unter anderem die Dritte Liga unter dem Dach der DFL, eine Aufstockung der drei Profiligen auf 20 Teams oder die Abschaffung der Montagsspiele. Solche radikalen Vorschläge sorgen für mächtig Diskussionsstoff. Aktueller Anlass sind die strukturellen und personellen Veränderungen, die der DFB in den kommenden Wochen durchführen wird. Beispielsweise werden zwei neue Vertreter für die 2. Liga in das DFL-Präsidium gewählt. Und der 1. FC Union - als Verein mit den meisten Zweitliga-Jahren ohne Unterbrechung - sieht sich mit in der Verantwortung.



"Das ist kontraproduktiv"

Reaktionen auf das am Tag der Deutschen Einheit veröffentlichte Papier ließen nicht lange auf sich warten. Die Berliner Nachbarn von Hertha BSC, in Person von Manager Michael Preetz, würden erst im November ausführlich Stellung beziehen. "Alle 36 Profiklubs sind aufgefordert, sich zum Thema Strukturreformen einzubringen", sagte Preetz. "Wir werden jetzt kein Papier einwerfen, sondern arbeiten natürlich aktiv in den DFL-Gremien mit." Beschlossen würden die Reformen dann auf der Generalversammlung im August 2019. Auch Max Eberl, Manager von Bundesligist Borussia Mönchengladbach, sieht den Vorstoß der Köpenicker kritisch. "Ich denke, wir sollten uns viel lieber gemeinsam Gedanken machen, bevor jeder Verein einzeln Positionspapiere rausschickt. Das ist eher kontraproduktiv." Inhaltlich wollte sich der Fohlen-Chef nicht detailliert äußern, er hatte das Papier zum Zeitpunkt der Spieltags-Pressekonferenz noch nicht gelesen. Trotzdem ließ er sich ein paar Bemerkungen entlocken. "Ich bin spontan auch kein Freund von der Idee, die Liga aufzustocken", meinte Eberl. Für den 45-Jährigen stehe im Vordergrund, wie sich die Bundesliga gesamtheitlich gegenüber anderen Ligen positionieren könne. "Da bin ich der Meinung, dass wir die Identität der Bundesliga ruhig auf einen hohen Sockel stellen sollen."



Unterschiedliche Vereine, unterschiedliche Meinungen

Hannover 96-Manager Horst Heldt wiederum hatte sich mit dem Papier der Eisernen bereits beschäftigt - und war positiv angetan. "Es gibt in dem Union-Schreiben den einen oder anderen guten Ansatz", erklärte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel seiner Mannschaft gegen Stuttgart. "Wichtig ist: Was gefällt den Fans? Wenn Fans sich nicht mit einer Idee identifizieren können, macht es überhaupt keinen Sinn", schränkte Heldt jedoch ein. Beim aktuellen Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund zeigte sich die Führungsetage dagegen nicht wirklich begeistert von den Vorschlägen. "Grundsätzlich finde ich die Strukturen, wie sie momentan sind, erhaltenswert", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc kurz und knapp am Donnerstag.



Das Papier Sieht vor - Die drei Profiligen sollen auf 20 Teams aufgestockt werden - Organisation und Vermarktung der drei Profiligen (Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga) unter dem Dach der DFL. - Die Meister der vier obersten Ligen sollen direkt aufsteigen.

- Festlegung von Obergrenzen der Gehaltsetats und Begrenzung der Anzahl von Leihspielern pro Verein - Wettbewerbsfördernde, ligaübergreifende, stufenlose Verteilung der Vermarktungserlöse: Die Unterschiede zwischen den Vereinen sollen verringert werden. - Drastische Erhöhung der Ausbildungsentschädigungen - Professionalisierung des Schiedsrichterwesens und der Sportgerichtsbarkeit



Von "Super" bis "Wozu?"

Auch auf vielen Internetplattformen ist das Vorpreschen der Eisernen ein großes Thema. In den sozialen Medien, beispielsweise auf der Facebookseite "rbb Sport", gingen die Meinungen wie bei den Profivereinen auseinander. "Klare, nachvollziehbare und inhaltlich zutreffende Forderungen. Meine volle Zustimmung hat das Positionspapier", schrieb ein User. Andere wiederum zeigten sich nur mit einzelnen Punkten nicht einverstanden. "Finde die Idee bis auf die Aufstiegsregelung von Union Berlin echt super." Neben der neuen Aufstiegsregelung, dass hinter dem direkt aufsteigenden Meister in den obersten vier Ligen Play-Offs um Auf- und Abstieg eingeführt werden, polarisiert vor allem die Aufstockung der Ligen. "Die Vorschläge machen nur teilweise Sinn. Bundesliga auf 20 Vereine aufstocken? Wozu? Vier Spiele mehr für die sowieso schon gebeutelten Profispieler mit Vierfach-Belastung", schreibt ein User auf rbb|24.



Urs Fischer verteidigt Papier

Auf der Union-Pressekonferenz am Freitag vor dem Spiel der Berliner gegen den 1. FC Heindenheim (Sonntag, 13:30 Uhr), nahm auch Coach Urs Fischer zu dem Positionspaper Stellung. "Ich bin erst seit drei Monaten hier, daher fällt es schwer, mir darüber ein Urteil zu bilden", sagte er. "Wenn man in die großen Ligen schaut, spielen alle mit 20 Mannschaften. Was ist so falsch an 20?", verteidigte er den Vorschlag seines Vereins. Das Papier des 1. FC Union Berlin wird weiter für Gesprächsstoff sorgen. Regional aber auch in ganz Fußball-Deutschland spricht man von Revolution. Ob es wirklich dazu kommt, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.