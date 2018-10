Niederlage für Eisschnelläuferin Claudia Pechstein: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wies am Dienstag ihre Klage gegen den Internationalen Sportgerichtshof CAS ab - und attestierte diesem einen Status als unabhängiges Gericht.

Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ist im Rechtsstreit gegen den Internationalen Sportgerichtshofs CAS erneut unterlegen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg attestierte dem CAS am Dienstag keinen Mangel an Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit.