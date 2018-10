Energie Cottbus spielt im Viertelfinale des Landespokals beim Brandenburger SC Süd 05. Das ergab die Auslosung durch den Ex-Bobsportler Kevin Kuske am Freitagmorgen. Am 17. November um 13 Uhr werden die Lausitzer demnach beim Team aus der Oberliga Nordost (Nord) antreten, das aktuell auf dem 13. Tabellenplatz steht.

1:0-Sieg in umkämpftem Spiel

In Ludwigsfelde kommt es zum Duell zweier Teams aus der Oberliga Nordost (Süd), für die die bisherige Saison äußerst unterschiedlich verlaufen ist: Der Tabellenvorletzte Ludwigsfelder FC empfängt den Tabellenzweiten FSV 63 Luckenwalde.

Der FSV Optik Rathenow tritt beim VfB 1921 Krieschow an. Die Rathenower sind der einzige Regionalligist, der noch um den Pokalsieg kämpft - und somit nach Cottbus der vermeintliche Anwärter Nummer zwei auf den Titel. Aktuell liegen sie jedoch in der Liga auf dem letzten Platz. Krieschow ist in der Oberliga Nordost (Süd) Sechster.

Zudem treffen die beiden klassentiefsten Vereine aufeinander, die noch im Wettbewerb verblieben sind: Der SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz aus der Landesliga empfängt den Brandenburg-Ligisten SV Grün-Weiß Brieselang.