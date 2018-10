Den Berlin Volleys ist der Saisonauftakt in die neue Spielzeit geglückt. Die Mannschaft von Cedric Enard ließ den Giesen Grizzlys keine Chance. In drei Sätzen gewannen die Berliner klar gegen den Aufsteiger aus Niedersachsen mit 3:0 (25:23, 25:18, 25:18).

Im ersten Satz hatten die neu aufgestellten Volleys noch leichte Schwierigkeiten und konnten das eigene Spiel nur bedingt aufziehen. Dennoch sorgten gerade die hohen Aufschläge von Kyle Russell immer wieder für Probleme bei den Giesenern. Volleys-Trainer Cedric Enard forderte immer wieder lautstarke Verbesserungen von der Seitenlinie an seine Mannschaft und versuchte sein Team so in die Spur zu bringen. Den knappen ersten Satz konnten die Volleys mit 25:23 für sich entscheiden.