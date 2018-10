Die BR Volleys haben ihren ersten Heimsieg in dieser Saison gefeiert. Beim 3:1 gegen Herrsching wurde aber auch einmal mehr deutlich, dass der Meister der Vorsaison noch einige Wochen braucht, bis sich die neue Mannschaft gefunden hat.



Die BR Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga ihren ersten Heimsieg gefeiert. Gegen die Volleys Herrsching gewannen sie am Mittwochabend letztlich souverän mit 3:1 (25:21, 25:13, 24:26, 25:17) und zeigten dabei vor allem im zweiten Satz phasenweise, zu was die neu zusammengestellte Mannschaft in der Lage sein kann.



Zwar fanden die Gastgeber anfangs schwer in die Partie. Doch mit einer 7:0-Punkte-Serie im ersten Satz leiten die BR Volleys die Wende ein und dominierten den zweiten Satz vor allem über das eigene Aufschlagsspiel deutlich. "Das war ein sehr guter Satz", sagte Mannschaftskapitän Sebastian Kühner, gab aber auch zu, dass das eigene Team noch dabei sei sein "Niveau zu finden."