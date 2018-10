dpa Video: rbb24 | 28.10.2018 | 21:45 Uhr | Uri Zahavi | Bild: dpa

Volleyball-Supercup | 1:3-Niederlage gegen Friedrichshafen - BR Volleys verpassen ersten Titel der Saison

28.10.18 | 18:57

Dritter Anlauf, dritte Niederlage: Die BR Volleys warten weiter auf ihren ersten Supercup-Sieg. Wie schon 2016 und 2017 verlor der Bundesliga-Meister aus Berlin das Prestigeduell gegen den Pokalsieger VfB Friedrichshafen. Knapp 5200 Zuschauer in Hannover sahen die 1:3-Niederlage (25:16, 18:25, 22:25, 20:25) des Teams von Coach Cedric Enard. Dabei gelang den Berlinern ein furioser Start in die Partie. Sollte es nach der Liga-Niederlage beim Heimauftakt gegen Düren einen Hauch von Unsicherheit gegeben haben, so war davon nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil: Die Berliner überrollten Friedrichshafen im ersten Satz förmlich. Schnell stand es 7:3 - und Friedrichshafens Coach Vital Heynen, der in der Bundesliga-Pause mit Polen den WM-Titel geholt hatte, nahm die erste Auszeit.

Friedrichshafen lässt sich nicht schocken

Für eine Verbesserung sorgte das aus Sicht des VfB zunächst aber nicht. Als der starke Außenangreifer Samuel Tuia kurz darauf den Ball zum 11:5 für Berlin ins Feld hämmerte, zeigte das das ganze Selbstbewusstsein der Volleys. Beim Stand von 13:6 nahm Heynen bereits die zweite Auszeit. Am Ende des ersten Satzes hieß es 25:16. Ein erstes Ausrufezeichen im Prestigeduell gegen den perfekt in die Saison gestarteten Erzrivalen Friedrichshafen - deren bisherige Liga-Bilanz: drei Spiele, drei Siege, 9:0-Sätze. Doch der VfB ließ sich davon nicht schocken. Der Start in den zweiten Satz war ausgeglichen - danach setzte sich Friedrichshafen immer weiter ab. Am Ende ging der Spielabschnitt mit 25:18 deutlich an das Team aus Baden-Württemberg.

Le Goff im Porträt imago/Gerold Rebsch Nicolas Le Goff wieder Mittelblocker der BR-Volleys - "Hatte immer im Kopf zurückzukommen"

Volleys können Gegner nicht den Schneid abkaufen

Friedrichshafen hatte nun die Kontrolle über die Partie. Und kurzzeitig sah es so aus, als könnte es bitter werden für die BR Volleys. Im dritten Satz stand es schnell 5:0 für den VfB. Aber die Berliner kämpften und zum Ende des Spielabschnitts wurde es noch einmal richtig eng. Bis auf zwei Punkte kamen die Volleys heran. Die Wende gelang jedoch nicht mehr. Friedrichshafen gewann mit 25:22 und ließ im vierten Satz ein 25:20 folgen - die Entscheidung. Für die BR Volleys geht es schon in drei Tagen weiter: Am Mittwoch (19.30 Uhr) steht das Liga-Heimspiel gegen die Volleys Herrsching an. Und damit das Kerngeschäft: "Meisterschaft, Champions League und DVV-Pokal sind für uns wichtiger. Wir sehen den Supercup mehr als einen weiteren Schritt, um in die Saison hineinzufinden", hatte Manager Kaweh Niroomand bereits vor der Partie gesagt. Gegen Herrsching wird es also darauf ankommen, nach dem durchwachsenen Liga-Auftakt mit einem Sieg und einer Niederlage zu punkten. Und dann winkt im kommenden Jahr - als Meister oder Pokalsieger - ja vielleicht auch die nächste Chance im Supercup.