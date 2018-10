Der deutsche Wasserball-Vizemeister Spandau 04 hat das Auftaktspiel in der Hauptrunde der Champions League verloren. In der Gruppe B mussten sich die Berliner am Mittwochabend in der Schwimmhalle Schöneberg gegen Kroatiens Meister Jug Dubrovnik mit 6:7 (0:2,1:2,2:1,3:2) geschlagen geben.

Beide Mannschaften suchten zunächst ihren Spielrhythmus. Jug dominierte aber klar, Spandau brachte kaum Angriffsdruck zustande und verdankte es schlechter Chancenverwertung der Kroaten und einer soliden Leistung von Torwart Laszlo Baksa, dass die Gäste nicht deutlicher davonzogen.