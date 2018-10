Olympische Jugendspiele in Buenos Aires

Wasserspringerin Elena Wassen vom Berliner TSC hat zum der Olympischen Jugendspiele in Buenos Aires Silber für das Jugend Team Deutschland geholt. Die Berlinerin landete mit ihrem chinesischen Partner Lian Junjie im Mixed-Team-Wettbewerb beim Wasserspringen auf Rang zwei. Gold ging an die Chinesin Lin Shan und den Kolumbianer Daniel Restrepo Garcia. Im Team-Wettbewerb müssen beide Springer eines Teams jeweils drei Sprünge vom 10-Meter-Turm und 3-Meter-Brett zeigen.



Wassen, die bei der Eröffnungsfeier der Jugendspiele die deutsche Fahne getragen hatte, zeigte dabei drei solide Sprünge. Ihr chinesischer Partner, der bereits Silber vom 3-Meter-Brett gewonnen hatte, sprang drei blitzsaubere Sprünge. Am Ende fehlte lediglich die Winzigkeit von 1,25 Punkten auf Gold.

"Ich bin megaerleichtert und glücklich, dass ich eine Medaille gewonnen habe. Ich habe drei einfache Sprünge gezeigt, vielleicht wäre auch mehr drin gewesen. Aber die Silbermedaille ist klasse", sagte Wassen.