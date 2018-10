Auch im elften Spiel in Folge bleibt Union Berlin in der 2. Bundesliga ungeschlagen. Nur kann die Mannschaft kaum Kapital aus dieser Serie ziehen: Gegen Dynamo Dresden kam Union am Sonntag wieder einmal nicht über ein Unentschieden hinaus.

Es war das erwartet schwere Spiel für die Unioner. Bereits vor der Begegnung hatte Trainer Urs Fischer vor einem engen und kämpferischen Duell gewarnt. Am Ende blieb es beim 0:0, obwohl Union Berlin 55 Minuten in Überzahl spielte. Erst kurz vor Schluss hatten die Berliner zwei gute Torchancen.

Der Tabellenzehnte aus Dresden versuchte durch Kampfgeist und Aggressivität ins Spiel zu kommen. Viele kleine Fouls sorgten dafür, dass der Spielfluss von Union immer wieder gestört wurde. Diese Fouls blieben für Dresden allerdings nicht ohne Folgen. Nach der ersten gelben Karte in der 24. Minute für Jannis Nikolaou, sah der Mittelfeldspieler zehn Minuten später nach Foul an Grischa Prömel gelb-rot.

In den letzten beiden Heimspielen stürzte Union seine Fans in ein Wechselbad der Gefühle: Gegen Kiel und Heidenheim trafen die Eisernen spektakulär in der Nachspielzeit. Trainer Urs Fischer wünscht sich gegen Dresden: Etwas weniger Drama, bitte. Von Stephanie Baczyk

Auch in der zweiten Halbzeit fiel es den Eisernen schwer, aus der Überzahl eine spielerische Überlegenheit zu entwickeln. Trainer Urs Fischer versuchte seine Mannschaft anschließend offensiver aufzustellen. Stürmer Robert Zulj kam in der 60. Minute für Mittelfeldspieler Manuel Schmiedebach. Und tatsächlich wurde das Spiel der Berliner besser. Nur die zwingenden Torchancen kamen auch weiterhin nicht zustande.

Was Berliner in Überzahl zeigten, war einfach zu wenig. Trainer Fische wollte nun alles in die Waagschale werfen und brachte Sebastian Polter für den glücklosen Sebastian Andersson. Die besten Chance des Spiels hatten aber andere. In der 84. Minute zog Grischa Prömel aus rund 20 Metern aus einer Drehung heraus ab, traf aber nur den Pfosten. Dann war es Akaki Gogia, der in der Nachspielzeit am Aluminium scheiterte. Der 26-jährige zog nach einer Ecke von Christopher Trimmel volley aus dem Hintergrund ab und wieder war es der linke Pfosten, der die Berliner verzweifeln ließ.

Somit blieb es bei der Punkteteilung. Union Berlin bleibt in dieser Saison zwar weiterhin ungeschlagen, hat aber nun auch seit drei Spielen in Folge nicht gewonnen. Gerade aufgrund der langen Überzahl wäre heute sicherlich mehr drin gewesen. Entsprechend enttäuscht zeigte sich Gogia nach dem Spiel: "Wir ärgern uns natürlich sehr. Wenn man so lange in Überzahl ist, müssen wir das Spiel gewinnen. Wir waren in der Summe vorne zu ungefährlich und haben uns zu wenig zugetraut."

Am kommenden Mittwoch (18:30 Uhr) spielt Union Berlin im DFB-Pokal beim Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund. Mit einem Punkt mehr stehen die Köpenicker in der 2. Liga nun auf Platz drei.