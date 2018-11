Beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC saß am Dienstag Ingo Schiller auf dem Podium im Pressekonferenz-Raum. Ein sicheres Zeichen dafür, dass es um Finanzen geht - es ist das Feld, auf dem der Geschäftsführer zu Hause ist. Thema waren die 40 Millionen Euro - das Geld, das Hertha BSC mit einer Anleihe eingeworben hat, von deutschen sowie weiteren europäischen Vermögensverwaltern, Banken und Versicherungen. Für fünf Jahre zu einem Zinssatz von 6,5 Prozent.

Die spannende Frage: Was ist der Verwendungszweck? Schiller bestätigte, was in den vergangenen Tagen bereits spekuliert worden war: Hertha BSC will mit dem Geld sämtliche Anteile, die Kohlberg Kravis Roberts (KKR) momentan am Berliner Fußball-Bundesligisten hält, zurückerwerben. Der Finanzinvestor aus den USA war vor vier Jahren bei den Berlinern eingestiegen und hatte zunächst Anteile in Höhe von 9,7 Prozent erworben, die in der Zwischenzeit auf nun rund 12,8 Prozent aufgestockt worden waren.