Weihnachtssingen in der "Alten Försterei" - das hat Tradition. Was im Jahr 2003 mit 89 versprengten Union-Anhängern im Mittelkreis begann, ist inzwischen ein Massenphänomen: Über 28.000 Besucher verwandeln mit ihren Kerzen das Stadion in ein Lichtermeer. In diesem Jahr - bei der 16. Ausgabe - kommt es jedoch zu einer Terminkollision. Am 23. Dezember um 19 Uhr soll das gemeinsame Singen starten, doch am selben Tag um 13:30 Uhr muss Union noch in Aue ran. Das haben die Spielplan-Ansetzungen ergeben, die am Mittwoch von der Deutschen Fußball Liga veröffentlicht wurde.