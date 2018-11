Rennen gewonnen - Rekord gesichert: Claudia Pechstein hat bei den Deutschen Meisterschaften im Eisschnellauf in Inzell am Samstag die 3.000-Meter-Konkurrenz für sich entschieden. In 4:08,70 Minuten sicherte sich die Berlinerin den Titel - ihren 35. bei nationalen Meisterschaften. Damit ist die 46-Jährige nun alleinige Rekordhalterin. Bislang hatte sie mit der Erfurterin Gunda Niemann-Stirnemann gleichauf gelegen.