Vorjahresfinalisten geschlagen - Viertelfinale erreicht: Die Netzhoppers KW-Bestensee haben am Sonntagnachmittag in der ersten Runde des deutschen Volleyball-Pokals mit 3:0 (25:22, 31:29, 25:21) gegen die Bisons Bühl gewonnen. Vor 323 Zuschauern waren Dirk Westphal und Theo Timmermann die herausragenden Akteure beim Sieger.

3:0-Erfolg in Mainz

Und die Spannung hielt an. Im zweiten Satz lieferten sich die Liga-Rivalen ein packendes Duell. Vier Satzbälle wehrten die Netzhoppers ab, ehe sie für die Entscheidung sorgten: Zwei erfolgreiche Angriffe von Ex-Nationalspieler Dirk Westphal führten zum 31:29-Satzsieg. Eine Vorentscheidung, denn den dritten und entscheidenden Satz zum Sieg sicherten sich die Brandenburger nun weitgehend ungefährdet. Zeitweise lagen sie mit sieben Punkten vorn. Am Ende hieß es 25:21.

Ein Erfolgsgeheimnis der Anfangsphase waren die harten Aufschläge der Netzhoppers - gepaart mit einer guten Blockarbeit. So zogen die Hausherren im ersten Satz auf 20:14 davon. Doch die Bisons aus Bühl kämpften sich noch einmal zurück. Beim Stand von 22:22 begann das große Zittern - mit einem schlussendlich guten Ausgang für die Brandenburger. Wenig überraschend war es ein guter Aufschlag, der die Entscheidung einleitete: Ein Ass von Timmermann brachte den ersten Satzball, den Iven Ferch per Blockabwehr verwandelte.

Mit dem Erstrundensieg glückte gleichzeitig auch die Revanche für die vergangene Pokalsaison. Da waren die Netzhoppers noch an Bühl gescheitert - damals allerdings auswärts. Schon vor der Partie hatte Manager Arvid Kinder angekündigt: "Wir haben da etwas gutzumachen." Im Vierteflinale kommt es dann zum Berlin-Brandenburg-Duell gegen die BR Bolleys. Das Spiel findet am 24. oder 25. November in der Arena von Bestensee statt. Als amtierender Meister sind die BR Volleys haushoher Favorit für das Weiterkommen.