Doch in diesem Herbst endete der Traum bereits nach gut zehn Tagen Probetraining. "Ich bin leider wieder hier. Obwohl ich leider nicht sagen möchte, weil ich mich wohlfühle", sagt Noebels. Und doch ist da das Aber: "Ich wäre natürlich ganz gerne in Nordamerika. Manchmal im Leben ist es halt nicht ganz so, wie man es sich vorstellt."

Marcel Noebels wirkt zufrieden, obwohl die Saison mit einer Enttäuschung begann. Bei den Boston Bruins wollte er sich für die NHL empfehlen - Nordamerikas Eishockey-Liga. Im Gepäck: sein Olympia-Silber, das er mit dem DEB-Team sensationell in Pyeongchang gewonnen hatte. Die NHL ist sein Traum, seit er als Teenager an der Spielkonsole die Lieblingsmannschaften aus Übersee spielte.

Seine ersten Schritte im Eishockey überhaupt machte der Mann, der seit 2014 ein Eisbär ist, dort am Niederrhein. Seine ersten im Profi-Bereich auch. Familie Noebels ist weiterhin in Tönisvorst zuhause. "Mama macht Noebels fit", titelte der " Berliner Kurier " vor dem Turnierstart. Zwei Tage habe er bei seinen Eltern übernachtet, erzählte Noebels der Zeitung, und sich "ein bisschen verwöhnen lassen."

Eine schöne Zeit sei es nichtsdestotrotz gewesen. Mit vielen Erfahrungen. Vorerst geht es aber mit den Eisbären weiter. Er sei ein ehrgeiziger Mensch. Einer, der ungern verliert. Und so sagt der 26-Jährige über die kurz- und mittelfristigen Ziele: "Wichtig ist es, dass wir nach der Länderspiel-Pause so langsam zusammenfinden und Konstanz in unser Spiel bringen." Wohin das dann führen kann? "Vom Kader her haben wir uns nicht viel verändert", sagt Noebels, "also sollte auch die Chance da sein, wieder bis ins Finale zu kommen."

Vorerst heißt es nun jedoch Deutschland-Cup. In der Heimat. In Krefeld. Das Auftaktspiel gegen Russland ging verloren, jedoch denkbar knapp. Erst in der Overtime gab es die 3:4-Niederlage. Nun stehen noch die Partien gegen die Schweiz (Samstag, 13:30 Uhr) und zum Abschluss gegen die Slowakei (Sonntag, 14:30 Uhr) an. Allesamt Momente, in denen sich Noebels beweisen kann - und will. Denn sein Traum von der NHL, sagt er, sei nicht ausgeträumt. "Ich versuche wie im letzten Jahr wieder anzugreifen, gut durch die Saison zu kommen und hoffentlich gesund zu bleiben", sagt er. Und wenn man mit seinem Team Erfolg habe, dann werde das gesehen. "Warum sollte die Chance nicht nächstes Jahr wieder da sein?"