Vor dem Spiel in Vechta

Alba Berlin muss mehrere Wochen auf den Isländer Martin Hermannsson verzichten. Das teilte der Basketball-Bundesligist am Freitag auf seiner Homepage mit. Die Diagnose: Bänderriss im rechten Knöchel. Zugezogen hatte sich Hermannsson die Verletzung im Eurocup-Spiel bei Tofas Bursa, das Alba am Mittwoch knapp mit 106:101 in der Verlängerung gewonnen hatte.