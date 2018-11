Im ersten Spiel, nachdem der Abschied von Babelsberg-Coach Almedin Civa zum Saisonende offiziell gemacht wurde, ging Erfurt in der 42. Minute in Führung. Im Fokus: Manuel Hoffmann, Mittelfeldspieler der Nulldreier, der den Ball im Strafraum mit der Hand spielte. Und der Erfurter Rico Gladrow, der den fälligen Strafstoß sicher verwandelte. Es war einer der wenigen Höhepunkte in einem Spiel, von dem lange nicht feststand, ob es überhaupt stattfinden würde. Erfurt befindet sich in großen finanziellen Nöten und konnte erst kurzfristig die Weiterführung des Spielbetriebs sicherstellen. Zunächst bis zur Winterpause.

Die zweite Halbzeit begann mit der großen Ausgleichschance für Babelsberg: Den Schuss von Stürmer Tom Nattermann konnte ein Erfurter Abwehrspieler gerade noch vor der Linie retten. Es folgte eine Zwangspause. Schuld: ein reparaturbedürftiges Tornetz. Danach übernahm Erfurt wieder die Kontrolle - und kam zu Chancen. Meist beteiligt: Stürmer Velimir Jovanovic.