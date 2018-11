imago/Eibner Video: rbb UM6 | 15.11.2018 | 18 Uhr | Jonas Schützeberg | Bild: imago/Eibner

Ruderer Hans Gruhne muss von Berlin nach Hamburg - Ungewollter Wechsel in neue Gewässer

16.11.18 | 14:41 Uhr

Olympia in Tokio 2020 ist Hans Gruhnes Traum. Doch der Weg dorthin ist hart, nicht nur sportlich: Alle Ruderer aus seiner Disziplin sollen zusammen in Hamburg trainieren - das sieht die Spitzensportreform vor. Ein schwerer Schritt für den Berliner. Von Johannes Mohren

An der Wand des Kraftraumes hängt die Fahne mit dem Berliner Bären auf rot-weißem Grund, zwischen zwei hohen Spiegeln. Hans Gruhne hat sie gesehen, während er Gewichte stemmte. Immer und immer wieder. Der Olympiastützpunkt in Berlin, das war die sportliche Heimat des Skull-Ruderers, der in Rio des Janeiro mit Gold im Doppelvierer seinen wohl größten Triumph feierte. Bis zum 1. November: Seitdem ist alles anders und für den 30-jährigen Gruhne - so lässt es sich wohl sagen, ohne zu übertreiben - vieles schlechter. Hamburg/Ratzeburg heißt seitdem seine sportliche Heimat. Mit Anwesenheitspflicht von Dienstag bis Samstag. So ist es zumindest vorgesehen. Denn selbst gewählt hat Gruhne das nicht. Es ist der Verband, der die Entscheidung getroffen hat. Stichwort: Spitzensportreform. Mehr Effektivität hat sie zum Ziel und am langen Ende mehr Erfolg - in verschlankten Strukturen. Die besten Athleten ihrer Disziplin sollen an einem Ort zusammengeführt werden. Und es ist klar: Wer Chancen auf einen Platz in den begehrten Booten haben will, muss mitziehen.

Zentralisierung an sich? Nicht schlecht!

Für die Skull-Männer ist der Ort der Zusammenführung eben Hamburg/Ratzeburg. In Berlin sind nun die Skull-Frauen heimisch. Gruhne ist kein Gegner der Zentralisierung an sich, betont er. Im Gegenteil. Aus sportlichen Gesichtspunkten könne er den Schritt nachvollziehen. "Mit den Besten aus Deutschland zusammen zu trainieren ist natürlich gut. Ich hatte immer starke Trainingsgruppen", sagt der 30-Jährige, der bei der Bundespolizei angestellt ist. Es sind andere Gründe, die für Zweifel sorgten. Es ist nicht nur, dass es ihm in Berlin sportlich an nichts fehlte. "Ich kann aus dem Kraftraum raus, mir direkt mein Boot schnappen und rudern", sagt er. In Hamburg sei das anders. "Da fahre ich erst einmal zehn Kilometer durch die Stadt. In Berlin hatten wir einen Koch vor Ort. In Hamburg fahren wir erst einmal zehn Minuten zum Frühstück." Gruhne kann sie fortführen, die Liste der Argumente für Berlin und gegen Hamburg.

"Ich bin keine 15 mehr"

Das wichtigste Argument ist jedoch ein Privates. An Gruhne zeigt sich, wie eine Reform aus verbandsstrukturellen Erwägungen die Athleten an ihre Grenzen bringt. Der 30-Jährige lebt mit seiner Freundin in Potsdam. Sie arbeitet dort - und ist schwanger. Die brandenburgische Landeshauptstadt ist der Lebensmittelpunkt der beiden, ihr Zuhause. Dort haben sie ihre sozialen Kontakte. Ein Umzug, der für ihn mit Anfang 20 kein Problem gewesen wäre, sei nun nicht mehr einfach möglich, sagt Gruhne. Und er sagt auch: "Man stellt für den Sport ohnehin schon so viele Dinge in den Hintergrund und verzichtet darauf." Der Standortwechsel ist vom Verband gefordert - finanziell unterstützen tut er ihn jedoch nicht. Zwei Mieten zahlen heißt das für Gruhne. So entschied er sich in Hamburg zunächst für ein Zimmer im Olympiastützpunkt. Kostengünstig - für 270 Euro. Doch kaum war er da und hatte es gesehen, kehrte er um. Seine erste Reise nach Hamburg, sie dauerte gerade einmal einen Tag: "Ich bin 30 Jahre alt und das passte mit den Anforderungen, wie ich mir vorstelle zu leben, nicht mehr zusammen. Ich bin keine 15 mehr."

Skull-Rudern Es gibt vier Disziplinengruppen im Rudern: Skull und Riemen, jeweils männlich und weiblich. Beim Skullen - der Disziplin von Gruhne - hält der Ruderer in jeder Hand ein Ruder. Beim Riemenrudern hingegen hält der Ruderer ein Ruder, den Riemen, mit beiden Händen.

Vorläufige Einigung

Es gab Momente, sagt Gruhne, in denen er über ein Aus nachgedacht habe. "Ich war noch nie so kurz davor, das Thema Rudern zu beenden, wie jetzt. Da geht mir mein Privatleben doch vor", sagt der 30-Jährige. Wie schwer ihm das - trotz allem - gefallen wäre, ist aber auch spürbar. Und so geht es nun doch weiter. Nicht zuletzt dank eines Deals: Gruhne hat mit dem Bundestrainer gesprochen - und der Verband ist auf ihn zugekommen. Gruhne bekommt ein bisschen Flexibilität. Training am Stützpunkt in der deutschen Hauptstadt ist - ab und an - möglich. Dort, wo der Berliner Bär an der Wand hängt. Und um Wohnungen kümmert er sich auch privat - abseits des Stützpunktes. An der doppelten Miete ändert das nichts. An der Entfernung zu seinem Lebensmittelpunkt, zu seiner Familie, auch nicht. Aber Gruhne will es versuchen.

