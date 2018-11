31 brandenburgische Sportvereine hatten sich beworben - am Ende war es der Reiterverein Integration e.V. aus Bernau, der sich besonders freuen durfte: Für sein Engagement im therapeutischen Reiten bekam er am Dienstagabend in der Staatskanzlei in Potsdam den "Großen Stern des Sports" in Silber. Das ist der beste Platz auf Bundesland-Ebene.



Damit hat sich der Verein gleichzeitig auch für das Bundesfinale Ende Januar qualifiziert, wo dann die Goldsieger gekürt werden. Das Finale findet in Berlin statt.