Top-Spiel gewonnen - Tabellenspitze erobert: Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside haben am Sonntagmittag den bisherigen Liga-Ersten TTG Bingen/Münster-Sarmsheim glatt mit 6:0 geschlagen. Nach vier Spieltagen führen sie die Bundesliga-Tabelle nun ungeschlagen an. Bislang holten die Berlinerinnen zwei Siege und zwei Unentschieden.

Der TTC Eastside spielte von Beginn an stark auf. Die Siege der Doppel Xiaona Shan/Nina Mittelham (3:0) und Matilda Ekholm/Katrin Mühlbach (3:1) legten die Basis für den deutlichen Erfolg. Der stand nach zwei Stunden Spielzeit in der Großen Spielhalle Paul-Heyse-Straße schließlich fest. Weiter geht es nun am 24. November beim TTK Anröchte.